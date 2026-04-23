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容祖兒備戰英皇家族騷緊張到瞓覺扎醒 最快明年2027年開個人演唱會 阿Sa曾被診斷「 輕微中風」：好心痛

影視圈
更新時間：21:49 2026-04-23 HKT
發佈時間：21:49 2026-04-23 HKT

容祖兒和魏浚笙（Jeffrey）今晚（23日）出席品牌開幕活動，現場有大批粉絲到場支持偶像。當祖兒拍照時，有粉絲路過大讚她好靚女。談到粉絲讚她靚女，是否聽慣晒？祖兒笑言不慣，但覺得粉絲們真心表現出來，但好浮誇。

容祖兒搵韓國團隊重新編舞

談到有份演出《25+英皇群星演唱會》，祖兒表示為演唱會積極備戰，近日跟樂隊排練、排舞等，由於排舞室有多間房，全部在同一個地方練習，好似集中營。她說：「我隔離房有阿嬌、Kenny，樓下就有VIVA，好似一班同學咁。」容祖兒坦言今次心情緊張，皆因很久未試過在香港參與大型演出，同時是公司的慶祝活動，所以心頭好高，兩晚演出的歌單也不同。她笑說：「有一晚唱快歌，另一晚唱慢歌，快歌嗰日將我自己嘅歌重新編舞，搵咗好欣賞嘅韓國團隊，依家尚有一星期時間準備好佢，昨晚我睡覺扎醒咗！好似玩大咗，但又好好睇，希望大家到時睇到好嘅騷。」祖兒透露會為頭場壓軸演出，而謝霆鋒則會在尾場。談到她何時開個人演唱會，祖兒表示不會今年的事，最快明年2027年。

容祖兒陪伴阿Sa克服困難

提到阿Sa接受訪問指曾經有位醫生診斷出她可能「輕微中風」，容祖兒坦言不知情，相信對方怕她會擔心。她說：「一直知佢把聲有問題，戥佢好心痛！作為歌手把聲唔係好狀態，嗰日食煎炸嘢多唱首歌要開聲開好耐都會好緊張，佢聲帶唔係好郁，都有一直問佢有無好啲，佢都好積極諗辦法點樣令聲帶好啲。最近佢搵咗新老師幫咗好多，對唱歌領悟好多，希望陪住佢克服呢件事。」


 

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