電影《米高積遜》成昨日全港單日票房冠軍 杜德偉晒偶像MJ珍藏 難忘共處1小時：人很好

電影《米高積遜》MICHAEL，將於四月震撼大銀幕。電影呈現了史上最具影響力的藝術家之一Michael Jackson的生平與傳奇。由《波希米亞狂想曲：搖滾傳說》金像監製Graham King、《邊緣特訓》賣座導演安東尼奎克領軍，賈法爾積遜首當男主角，將這人物的傳奇起點，至成為國際巨星的經歷，徹徹底底地展現出來。

賈法爾積遜完美復刻 MJ

《米高積遜》電影昨日全港戲院上映，票房立即打破當年奧斯卡金獎矚目電影、同樣以傳奇歌手Queen生平為故事的人物傳記電影《波希米亞狂想曲：搖滾傳說》的香港開畫票房紀錄，榮登昨日香港新片開畫票房及全港單日票房冠軍！電影受到一眾城中Michael Jackson粉絲熱烈支持，普通觀眾亦被戲中的連場歌舞場面和演員的出色演出感動，不少人覺得主角賈法爾積遜完美復刻Michael Jackson，無論在唱歌及舞蹈上都極度相似，讓人有種錯覺像是看到到活着的Michael Jackson！

杜德偉展示MJ收藏品角落

剛獲得香港金像獎最佳男配角的杜德偉（Alex）也是著名的MJ粉絲，昨日他特意上載一條短片到他的社交媒體上，展示他家中的一個MJ收藏品角落，裡面有不少是他的私人珍貴收藏。Alex表示：「Michael Jackson在我心目中是有一個很特別的位置，所以在家裏我特別有一個Michael Jackson的角落。」其後他逐一展示他的收藏品：包括2009年Michael Jackson逝世的那年買的油畫、Michael Jackson的Billie Jean金唱片、以及1987年他與Michael Jackson的一張合照。Alex表示在香港跟他見過三次面，最後一次是在電視城的化妝間，意外地遇到Michael Jackson，他對其助手表示希望合照，想不到Michael Jackson同意，並希望他可以打扮成將軍和扮成皇帝的Michael Jackson合照，Alex回憶起當時興奮表示：「我當然馬上應承！最後我們有個多小時的相處時間並拍了一組照片，Michael Jackson人很好，他回去後不但寄給我簽了名的合照，還簽了名在我當時穿著的華星T恤上面，我一直珍藏至今。」Alex表示這三個紀念品都是他在整個珍藏中覺得最有紀念價值，亦趁着《米高積遜》電影上映時候與大家分享。

杜德偉與賈法爾積遜父母是相識

而Alex更透露了一件特別的事，就是他與《米高積遜》男主角賈法爾積遜的父母其實早在十多年前已相識！2009年Alex幫Michael Jackson在香港善緣做了一個追思會和鑄造了一個1:1的銅像，更邀請了幾位Jackson家族朋友來香港參與，而其中一位就是賈法爾積遜的媽媽Alejandra！另外，2017 年Alex的自家品牌在杭州時裝表演時， Michael Jackson的親大哥、Jackson 5 成員之一及男主角賈法爾積遜的父親Jermaine Jackson也有到場支持！現在由賈法爾積遜主演、扮演其叔叔的電影《米高積遜》上映了，Alex更是覺得百感交集。

ANSONBEAN即場表演MJ舞步

在電影《米高積遜》上映時，除了頭號Michael Jackson粉絲杜德偉的感動分享之外，ANSONBEAN亦於德國柏林回來後出席香港的首場IMAX特別放映場，與現場觀眾分享自己在德國參與《米高積遜》電影全球首映禮的感受，更即場表演自己在德國 dance workshop學到的米高積遜舞步，讓整個現場氣氛高漲！此外，COLLAR成員芯駖亦在社交媒體上上載了自己跳Billie Jean的舞步，不少人留言大讚帥氣有型！