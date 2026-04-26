黑夜告白｜劇情懶人包、5大看點 潘粵明孖王鶴棣聯手破案

《黑夜告白》｜由潘粵明以及王鶴棣領銜主演，任敏特邀主演的刑事偵懸疑劇《黑夜告白》於4月26日起在優酷播出，共24集。故事講述潘粵明以及王鶴棣齊破電梯失蹤案。下文為您精心整理了《黑夜告白》的劇情懶人包，即睇分集劇情、角色介紹及5大必看亮點！

1997年，一樁電梯失蹤案，將刑警何遠航、冉方旭捲入迷霧。經歷波折，兩人也曾陷入迷惘與懷疑，最終揭開真相。歲月流轉，治癒人生迷茫，堅守正義，以樂觀堅韌化解磨難。

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《黑夜告白》追劇日曆公開！

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潘粵明 飾 何遠航

何遠航是一名經驗豐富的刑警，也是1997年徐家父女電梯失蹤案的主要調查者，他在後續調查中受傷，並被調離刑警崗位。

潘粵明飾演老刑警何遠航。

王鶴棣 飾 冉方旭

冉方旭是刑警何遠航的徒弟，他判定失蹤案當事人係躲債故弄玄虛，自此嶄露頭角。但他在2008年死亡，與一宗舊案有關。

王鶴棣飾有破案天分的冉方旭。

任敏 飾 何曉荷

何曉荷是何遠航的女兒，她在2006年因父親調至內勤工作而產生矛盾，後因師兄冉方旭車禍身亡繼承其遺志。

任敏飾演何遠航的女兒何曉荷。

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《黑夜告白》人物關係圖公開！

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第1－2集：何遠航與冉方旭水火不容

在1997年，一名身穿藍色高跟鞋的女子背着一男人上了元龍里國際花園的18樓後失蹤，何遠航與冉方旭首次搭擋查案，經驗老道的何遠航認為是惡作劇便收隊，但冉方旭認為事件並不簡單，他勢要追查到底，但二人並不合拍，他孤身返回現場，在爬窗戶找線索之際整跌花瓶使路過的喬素清輕傷，他更發現上天台的暗門有血跡，但空歡喜一場只是雞血；住407的大爺自稱有線索，小混混金滿廊擬將人滅口幸何遠航殺到將他拘捕。2015年，二人已轉行，元龍里再現失蹤案，他們重返現場，冉方旭因舊案未破已自責轉崗去北京教書。

第3集：何遠航與冉方旭開始有線索

金滿廊透露是有人着他使二人消失，但他等足全日都無見到，他為洩憤而殺雞，一身血衣被407大爺看到，他憂惹事端而想將對方滅口。407大爺指曾兩度見過失蹤女子，她雙手貼滿膏藥。深夜一名女子向二人報料，指失蹤女土是她的按摩店前同事叫夢夢，後轉職到一間足療店，該男子疑是她父親，二人去足療店找線索，得知其真名為徐萌，並找到其住宅，二人遇伏擊。

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1. 王鶴棣時隔1.5年最新電視劇

王鶴棣對上一部電視劇已是2024年大熱的《大奉打更人》，火熱程度甚至TVB亦有購入版權播放！在今年初與宋茜領銜主演的《星河入夢》票房衝破1億元。久違電視劇圈的王鶴棣帶最新力作《黑夜告白》回歸，而這種刑偵劇亦是他較少涉獵的範疇，令粉絲期待不已！

王鶴棣時隔1.5年重返電視劇圈子。

2. 潘粵明身兼多職

潘粵明是眾所周知的實力派演員，他在《黑夜告白》中飾演擁有豐富經驗的刑警，其演技可謂令粉絲十分放心。驚喜的是，在該劇中，潘粵明更擔任藝術總監，身兼多職。觀眾除了可以欣賞他精湛的演技外，更可以在劇中細味潘式美學。

潘粵明除了是領銜主演外，更是藝術總監。

3. 任敏有份參演

雖然《黑夜告白》中的主軸是圍繞着潘粵明以及王鶴棣破案，但任敏的加盟絕對是點睛之筆！任敏絕對是新生代顏值與實力兼備的演員，她憑着處女作《悲傷逆流成河》一炮而紅，而她更沒有局限性，無論是古裝《清平樂》、化身職業律師的《家事法庭》都能看出她的多樣性和潛力，因此她在《黑夜告白》絕對是錦上添花。

任敏並非花瓶，其實力有目共睹。

4. 視聽語言與年代還原吸睛

《黑夜告白》的畫面采用暗黑光影濾鏡，電梯門縫微光、血色高跟鞋等鐘頭被讚「電影級質感」。除此之外，劇組更搭建90年代小區實境，服裝道具精準還原時代特徵。《黑夜告白》以探案為主線，穿插師徒互懟的名場面，以幽默對話消解壓抑基調，被觀眾調侃「在懸疑劇裏演喜劇」。

畫面勁真實兼有年代感！

5. 熱度勁高 備受期待

《黑夜告白》的全網熱度持續登頂，在優酷站內預約破200萬，內地平台抖音相關視頻播放量超8200萬，登頂懸疑期待榜TOP1，王鶴棣寸頭造型、潘粵明老年狀態等話題頻上熱搜。粉絲更笑言《黑夜告白》選擇在中午12點開播，「陽氣」最足，令觀眾可以安心追劇。

《黑夜告白》未播已紅。

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