羅家英80大壽辦五場粵劇 其中跟汪明荃合演《荊釵記》身兼藝術總監唔怕辛苦 望參選八和主席：難上加難都要做

9月22日是羅家英(行哥)80歲大壽，更舉辦「八十光影醉藝壇」，並於5月22至25日於戲曲中心舉行，分別上演《曹操與楊修》、《糟糠情》、《夢斷香銷四十年》、《佘太君掛帥》、《荊釵記》。今日舉行出席記者會，羅家英與一班拍檔尹飛燕、莊婉仙、溫玉瑜、學生林芯菱、契女李沛妍及太太汪明荃（阿姐）等現身出席。跟老公羅家英合演《荊釵記》的阿姐，在台上表示挑選演出曲目感到困難，今次主要唱，又認為老公70年在這行業不簡單，又寄語對方在這個月期間養好身段，家英哥即搭嘴：「煲多啲湯！」阿姐搞笑回應謂每日都煲。

「八十光影醉藝壇」提攜新演員別具意義

羅家英坦言舉辦「八十光影醉藝壇」別具意義，皆因多年來仍沉醉於電影和舞台上工作，還有精力應付也覺好難得。談到選出五個曲目演出，羅家英表示有跟太太阿姐商量，在旁的阿姐則謂挑選老公最喜歡的劇目，亦配合演出的花旦。提到今次有學生林芯菱、契女李沛妍等演出，羅家英坦言如有機會也會盡量提攜新一代演員。

汪明荃知行哥懂得控制糖尿

擔任藝術總監兼主演的羅家英，身兼兩職的他，坦言會辛苦，尤其任藝術總監，若然綵排不齊人就會自己頂上。問到阿姐可會擔心家英哥太辛苦？阿姐笑說：「無乜擔心！佢自己知道注意飲食、控制糖尿。」說到家英哥快將80歲，他笑言自己好乖，不過阿姐笑指對方：「Ok乖！」

羅家英80歲大計出書辦講座

對於80歲大計，羅家英表示會出書，內容談及平生，亦會參與內地舉辦的講座，並分享有關香港粵劇及藝術，又指今年會參加「第41屆八和理事會選舉」，希望能夠入圍成為其中一位理事，從而爭取成為主席。他說：「《八和》嗰度係難上加難，我呢啲年紀唔應該做，但都要做嘅話，見得係咩關頭，不過我想做，但到唔到我做先？因為有另一班人都想做。如果我哋唔夠票數唔使做啦！」

汪明荃寄語羅家英做主席困難多

曾擔任香港八和會館多屆理事會主席的汪明荃，談到可有貼士給羅家英，她坦言一早已提醒對方，若然做主席會有好多困難：「我當時做嘅局面係最困難時候，諗到有乜嘢都會盡量爭取，例如：油麻地戲院用途，𠵱家呢啲基本基建喺度，但點樣延續落去或好好地為年青人鋪排，呢啲真係要用心去做！加上𠵱家環境唔太好，行行都話資源唔夠，如果佢要做都會遇到好多困難。」