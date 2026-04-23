47歲林雅詩誘惑床上短片豐滿上圍深不可測 移英失敗後自嘲有「精神病」狀態反覆

47歲落選港姐林雅詩（Grace）自從移英失敗後，回流返港後的求職路同樣艱難，她曾經表示因搵工處處碰壁，令她自我價值感極低，甚至曾收大量性騷擾信息，一度令她怒吼：「唔咁樣好過癮咩？」

林雅詩分享「精神病患者日常」短片

昨日林雅詩在IG貼上一段名為「精神病患者日常」的短片，身穿幼帶小背心的林雅詩躺在床上極度誘惑，高角度自拍下，豐滿上圍任睇唔嬲，她的表現調皮又誘人，時而閉著眼躺在床上微笑，時而對鏡頭做出誇張鬼臉，甚至抱著一隻粉紅兔公仔，做出親吻、撒嬌等童心未泯的動作，與她近期公開的悲慘遭遇形成極大反差。

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短片曝光後，有網民認為林雅詩終於以樂觀態度面對逆境，選用幽默方式自我療傷；但也有人對其精神狀態表示擔憂，不過近日林雅詩出po似乎多了不少正能量，上月中她曾說：「醒了。要行我繼續行嘅路。辛苦。委屈。痛。我成日要同自己講加油啊！林雅詩！」後來又貼上手拎曲奇的相片：「我媽咪在英國烤親手做的曲奇餅，跟住爸爸去完探媽媽之後，坐咗十幾個鐘頭飛機，令返嚟比我同細佬食！好食到爆！大家想唔想試吓？Jenny kitchen，Miss you mama and Nicholas，25。」近日林雅詩亦開始投身工作，為汽車雜誌影相：「人搭車lift啊，工作的分享！多謝你！多謝大家！多謝隊員！」

林雅詩在2022年曾決心移居英國，希望做回普通人過簡單生活，可惜事與願違，試過寄出逾30封求職信，連洗碗工都沒有回音，最終只好選擇回流返港。可惜林雅詩的回港路同樣艱難，搞到她不時在社交平台放負，自我價值感極低，甚至收到大量性騷擾信息，又或者被人壓價，與及假借工作之名，實則想免費「傾吓偈」的人。林雅詩曾爆seed地透露，有人會傳送露體狂的相片給她，即使封鎖對方，對方仍會用另一個帳戶繼續騷擾，讓她不禁大喊：「而家環境已經唔係咁好，想搵個job又要俾人壓價，又要可能冇錢收，有啲人扮有工作搵你聯絡你，諗住有個希望搵多一蚊得一蚊啦，點知原來係想搵你傾吓偈唔知博乜？博乜大家心知肚明啦，仲要諗住免費，X街嚟㗎！」

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