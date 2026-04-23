姜濤連走兩場獲高層驚喜預祝生日感尷尬 願望老土盼大家開心 自認足球門外漢拒做世界盃主持 穿99號球衣因與「9」有緣
更新時間：18:15 2026-04-23 HKT
發佈時間：18:15 2026-04-23 HKT
發佈時間：18:15 2026-04-23 HKT
姜濤今日連走兩場，出席完公司的周年午宴，再現身一個世界盃活動，大批粉絲到場支持，大會高層更在活動上預祝月尾生日的姜濤生日快樂，與全場大合唱生日歌，場面熱鬧。姜濤表示事前不知會有大合唱部分，也不知該高層會知道他生日，直指當時感到少少尷尬，他透露生日正日未有工作安排，前一日就會與粉絲慶祝，生日願望很老土，希望大家都開心，又說真的生日願望不會公開。
姜濤樂「食花生」睇波
講到世界盃，姜濤表示是四年一次的盛事，有機會都想到美國看世界盃，講到公司奪得今年世界盃的播映權，他即表示不要找他主持節目，做「食花生」的觀眾就無問題，始終他對足球認識不算太深入，講到他今日穿著99號球衣，他說：「大會有問過我想要甚麼數字，我是99年生，和9幾有緣，算是幸運號碼。」
姜濤自認易被隊友整蠱
講到他在金像獎的後台被楊樂文和江𤒹生整蠱，他笑謂出來效果好就無所謂，指自己易信人，常被隊友整蠱，而他最想整蠱邱士縉，因與他最好朋友，反而不敢整蠱正、副隊長。楊樂文和邱士縉日前指陳卓賢是MIRROR中最難整蠱的一個，他也非常認同，指他太醒目，相比之下，自己比較蠢易被騙。
姜濤今年專心做音樂和巡演
另外，MIRROR的盧瀚霆和呂爵安今年都會拍新劇，姜濤表示自己未有拍劇計劃，今年專心做音樂和巡迴演唱會，自覺在戲劇上仍需歷練，他早前表示想與邱士縉合作男男題材作品，他笑說：「我都是講下，如果真係拍都要諗下，與BL題材無關，畢竟我對戲劇真的少接觸，而且我不能一心二用，做好一件事再做另一件。」
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