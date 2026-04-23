ERROR「三缺一」賀ViuTV十周年 何啟華撐193「放假中」未歸隊 吳保錡常被轟自揭情緒出問題曾求醫

ViuTV為慶祝成立10周年今日（23日）舉行午宴，ERROR成員何啟華(阿Dee)、吳保錡及梁業(肥仔)仍然以「三缺一」陣容現身，193郭嘉駿未有隨隊友到場賀公司周年，疑似雪藏情況尚未解決。三位受訪期間表示不羨慕MIRROR有機會拍攝團綜，笑言已拍攝過太多因此讓出機會，至於公司為他們準備的「大計」，保錡則保持神秘指：「大計keep住都會有，但今日就唔喺呢到講。」肥仔表示目前正準備團隊創作，何啟華則笑指要保持神秘下部署：「到時出街就會知。」

何啟華撐193缺席有工作

至於郭嘉駿重返ERROR合體的機會，何啟華則表示：「我哋都係唔講住，但如果齊人就要瘋狂幫我哋宣傳！」193缺席公司周年宴會令人意外，阿Dee亦繼續一貫說法：「佢未放完假！」並表示其他組合均有成員因工作缺席：「193都係有個人工作，一日有24個鐘，佢可能12個鐘係工作、12個鐘係假期，個工作好私人，我哋都冇辦法參與到。」有關193近況與動向則沒有任何補充或發表。

吳保錡自認一年道歉一次

吳保錡言論不時於網絡引起熱議，早前再就叻哥合照向網民致歉，訪問中何啟華開玩笑要求保錡小心說話，保錡則表示不用留心：「冇嘢要特別小心或者唔小心，努力、尊重同放鬆自己。回歸本我，做返個人！」對於網民傾向較負面評價，保錡輕鬆地表示：「都唔需要理負面，佢鬧我之前，我已經鬧咗自己先。」並表示早已戒除使用Threads平台的習慣，重新現身僅為道歉：「無啦啦好多人鬧我，我咪試下又道歉一次，一年道歉一次。」肥仔亦勸告要刪除該程式，保錡回應指道歉後已再度刪除。面對大量負面評價，保錡坦誠引起情緒問題：「我係有啲情緒問題，係一年前嘅事，有去睇醫生已經解決咗。」談到藥物控制與康復進程，保錡又再語出驚人：「唔駛喇！如果有事應該跳樓死咗！所以即係冇事！大家唔駛擔心，多謝！」同時感情事亦不再困擾保錡：「感情事放開，一啲都唔好講。男人都係為錢為工作。因為我冇愛情，所以感情冇嘢發表！」