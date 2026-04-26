佳偶天成｜劇情懶人包、5大看點 任嘉倫與王鶴潤衝破宿命枷鎖

《佳偶天成》｜由任嘉倫、王鶴潤領銜主演的古裝仙俠劇《佳偶天成》於4月25日在愛奇藝及騰訊視頻播出，劇情講述男女主角先婚後愛，在困局中彼此救贖、並肩蛻變，最終衝破宿命枷鎖，全劇共40集。下文為您精心整理了《佳偶天成》的劇情懶人包，即睇分集劇情、角色介紹及5大必看亮點！

戰鬼族人陸千喬（任嘉倫 飾）為保族人血脈，需歷經換皮、換肉、換骨、換血以及換心五關轉生為人。他藉貪官陸槐身份，與身負克夫命格卻先天道體的修仙者辛湄（王鶴潤 飾）成婚，本欲凌遲後假死脫身。不料辛湄竟背刀獨闖京城為他報仇，引來仙門追殺。陸千喬被逼出手暴露身份，辛湄驚覺受騙揮刀相向，他只得抹去她的記憶。兩人在崇靈谷重逢，命運相連，共同經歷種種驚險事件，攜手成長。

《佳偶天成》由任嘉倫與王鶴潤領銜主演。

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《佳偶天成》追劇日曆公開！

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任嘉倫 飾 陸千喬

陸千喬是戰鬼族萬年一遇的族人，擁有覺醒為戰鬼的潛力。他的命運與族群的未來緊密相連，並身負「五不全」詛咒，必須破除詛咒以轉生為人。

任嘉倫飾演戰鬼族陸千喬。

王鶴潤 飾 辛湄

辛湄是辛邪莊的獨生女，身為天生道體、靈根絕佳的修仙天才 ，卻因「克夫命」流言少有婚配者，她下山尋找一個被判了死刑的囚犯結婚，試圖通過這種契約婚姻來「沖喜」改運。

王鶴潤飾演天才少女辛湄。

黃羿 飾 左盈盈

左盈盈是個身處反派陣營、玩樂主義的魅惑小妖女，她按照自己的意願行事並最終尋找自由。

黃羿飾演小妖女左盈盈。

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《佳偶天成》人物關係圖公開！

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第1－2集：陸槐與辛湄成親

辛邪莊的修行者辛湄與成為階下囚的前任縣尊陸槐在牢中議論婚事，只為洗脫克夫之名。辛湄從童年好友口中得知陸槐受賄而在月內被凌遲，她答應成親，陸槐贈她上等護身法器，不日後二人牢中成親。辛湄動身離開渭縣處理師門要事前，去陸府將他養的綠植帶走照顧，但卻在府中見到兩個小乞丐，她覺得案件或有隱情。雨天辛湄踏入一間客棧覺得處處不對勁，原來老板娘是蜈蚣精，她與賞金衛眉山君聯手救下醉酒漢唐酉，他亦同樣覺得陸槐無罪，辛湄下定決心回渭縣，惟趕到後只見屍體，她用靈力引發六月飛雪，展示陸千喬的冤屈，並將其屍體偷走埋葬。楮英將陸槐的屍首挖出，原來他是戰鬼族，他身負五不全詛咒，若想轉生為普通人，便要剝皮、削肉、剔骨、換血、剜心。辛湄去京城為丈夫平反。

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1. 任嘉倫今年首部作品播出

任嘉倫去年勁高產，共有3部作品播出，均獲不少好評！而古裝更可謂是任嘉倫的舒適圈，在2021年播出的《周生如故》，他憑周生辰的「美強慘」一角，與女主白鹿齊齊爆紅，而是次在《佳偶天成》中，任嘉倫的破碎感演技再升級，被粉絲笑言「被周生辰還讓人心痛。」令觀眾萬分期待他是次的表現！

任嘉倫再化身「美強慘」代表。

2. 先婚後愛＋雙強救贖 設定吸睛

辛湄背負克夫命格，主動下山衝喜，與陸千喬因利益締結婚約，二人卻在共歷生死中假戲真做。她以先天道體化解男主煞氣，他以鐵血守護破除她的命運偏見，他們實行雙向精神托舉兼改寫命運。除此之外，陸千喬身負「五不全」詛咒，需經歷五重劫難方可轉世為人，設定充滿東方奇幻色彩和中式恐怖氛圍，非普通流水線古裝劇。

任嘉倫與王鶴潤上演先婚後愛！

3. 由金牌班底打造

《佳偶天成》改編至十四郎的同名小說，獲不少書迷力撐。另外，由《周生如故》、《蓮花樓》、《書卷一夢》等爆劇導演郭虎親自操刀，是此亦是郭虎與任嘉倫繼《周生如故》後的再次合作！而《佳偶天成》的編劇則是曾負責過《宸汐緣》以及《無憂渡》等的趙娜，由此可見《佳偶天成》的幕後團隊十分專業！

《佳偶天成》由金牌班底打造！

4. 預約人數破400萬

《佳偶天成》有劉學義、鄭業成以及肖順堯等實力演員加盟，引發觀眾情懷；在預告中運鏡風格媲美熱血異世界漫畫，服化道考究，婚服設計與實景拍攝結合，美學質感突出，因此吸引大量粉絲觀望，全網預約量破415萬，微博指數達2761萬，獲愛奇藝以及騰訊視頻S＋級聯合宣傳，被視為年度爆款預定。

《佳偶天成》十分矚目！

5. OST陣容星光熠熠

《佳偶天成》共有6首OST，當中新生代實力唱將黃子弘凡獻唱《莫等》、演戲唱歌兩不誤的劉宇寧帶來《生當何為》，是次亦是他與導演郭虎的「二搭」，二人曾在《書卷一夢》中合作，成績亮眼。除此之外，更有「OST天后」張靚穎唱主題曲《問天》，由此可見OST陣容勁有誠意！

劉宇寧有份獻唱OST。

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