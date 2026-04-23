Anson Lo回應「激凸」熱議 強調有着底褲：地心吸力無得避 姜濤出歌Ian啟德體藝館個唱賣關子待官方公布

盧瀚霆（AL）早前在一個澳門音樂會演出，其中一段在台側拍攝的影片，見到身穿闊身褲的AL在勁歌熱舞期間，下身位置「激凸」兼有不尋常的晃動，惹網民熱議，更有網民懷疑他無穿內褲，AL笑說：「這是生理課，我是男性，地球有地心吸力，大家都有這個情況，是藝人身體一部分。（有指你無穿內褲？）大家有很多揣測，我是有穿內褲。」談到福山雅治曾表示演出時不穿內褲，AL笑謂會做自己，平時也不會不穿內褲，問到日後在衣著上可會更注意些？他說：「我是男性，有這個器官和現像，無得避，這是男性的性別特徵，interesting。」

Alton預告一年一次慶生旅行

MIRROR受訪時講到今年將拍團綜，王智德（Alton）表示將於秋季前後拍攝，一年一次慶祝MIRROR生日，模式和地點都未定，但笑指大家都喜歡去旅行。盧瀚霆（Anson Lo）將與蘇雅琳（Ivy So）翻拍韓劇《金秘書為何那樣》，AL笑言是有機會，繼3年前的《社內相親》再演霸總，他表示有看過韓劇，直言與韓版男主角朴敘俊很難有相似之處，更指二人一點也不似，讚朴敘俊成熟穩重，又說自己的演出會比較playful，會有港式元素，某些情節或會跟足韓版，講到韓版有床戲，他笑說：「是有呢啲程度，但我們未埋牙未有班底，未傾到有咩會加加減減，亦未知有無其他MIRROR成員參與或其他角色的casting，期待圍讀時會略知一二，看看港版的情節和床戲程度。（幾時開拍？）預計7月。」

Edan演《悠長假期》木村角色感「癲」

除了Anson Lo演港版《金秘書》，Edan亦會演出港版《悠長假期》，更是飾演木村拓哉，他表示一收到消息都覺得癲，「花姐同我講時都打咗個突，唔係下話，當初有考慮左一陣，始終這是經典神劇，當時的收視又好好，絕對有一定考量，但也知道這是一個好好的演出機會。（會參考一下木村的演出？）參考唔到，我和角色最似的地方應該是大家都識彈琴，原著太犀利了，無得直接比較，亦不能複製，我和導演見過一面，大家的理念一樣，這部神劇不是簡單的偶像劇，有很多訊息帶出來，期待會帶來新火花。（會有壓力？）絕對有，但對班底有信心。」並謂早前在導演會活動上見過李佳芯，有打招呼，期待與這位女神合作。

Ian7月啟德個唱不置是否

Ian日前在社交網分享一張穿白背心相片，驟眼看像是上身赤裸，惹來大批粉絲讚好，他笑指那是用來預告演唱會，指自己也不是第一次穿背心，講到他於7月的演唱會，網上比官方更早公佈詳情，指他將於7月23日在啟德體藝館開騷，Ian不置可否，稱官方稍後會公佈詳情。姜濤被問到今年會否出歌？他亦大賣關子，指稍後再告訴大家。

