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方力申為紅館個唱地獄式減肥 日食24隻烚雞蛋

影視圈
更新時間：15:15 2026-04-23 HKT
發佈時間：15:15 2026-04-23 HKT

方力申（小方）將於5月15日舉行首個紅館騷《方力申最佳時間演唱會2026》，距離開騷僅餘3星期，小方近日進行終極特訓，務求在舞台上呈現最巔峰的身形線條。昨日，他在IG限時動態揭露自己的地獄式餐單，自爆一日狂呑24隻白烚雞蛋。

方力申進行地獄式餐單

小方在社交網透露，已經是第五日進行這個地獄式餐單，午餐10隻雞蛋，晚餐14隻雞蛋，總共24隻，蛋白質補充量絕對超標，相當驚人，他更笑言：「我見自己仲未食厭啲雞蛋，今日繼續向24隻雞蛋出發。」

方力申專注投入暖爸職責

而工作以外，小方回家後亦立即卸下歌手的身份，專注投入暖爸職責，他上載的短片記錄了親自為餅印女兒Isla洗澡的溫馨時光，並留言表示：「又到我最愛嘅時間，my perfect moment」片中，見他一手承托着囡囡頸部，另一手熟練地試水、淋水，動作純熟，有板有眼；而Isla則全程眼仔碌碌，露出甜美的笑容望住爸爸，畫面徹底融化人心，難怪小方望住囡囡如此陶醉。

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