李啟言阿Mo晒康復片左手操控輪椅 指甲卡通貼紙成亮點

舞蹈員李啟言（阿Mo）自2022年7月MIRROR紅館演唱會發生墮屏意外後，三年多來漫長的康復之路，一直成為外界的關注點。繼早前阿Mo 透露右能操控電動輪椅後，昨日（22日），他再上傳了一段左手操作電動輪椅的短片，顯然身體機能再有改善跡象，令人鼓舞。

李啟言獲讚心境樂觀

畫面中可見，阿Mo以左手靈活駕馭輪椅，他更幽默表示：「常稱讚自己⋯左手！」不過，網民都將焦點落在他指甲上貼上的卡通貼紙，阿Mo 亦笑言：「sorry又逼大家一齊欣賞我嘅貼紙collection。」不少網民都大讚他心境樂觀，保持童心，並紛紛留言為他送上祝福。惟另有一事令人掛慮，就是長期貼身照料阿Mo的父親李盛林牧師，近日傳出身體抱恙，出現嘔吐及發燒不適，正在醫院接受治療，其手臂插滿喉管的畫而令人擔心。