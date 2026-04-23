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BTS隊長RM被拍到澀谷禁煙區吸煙 無視保安人員勸阻仲亂掉煙頭

影視圈
更新時間：14:16 2026-04-23 HKT
發佈時間：14:16 2026-04-23 HKT

韓國天團BTS（防彈少年團）睽違近7年再舉行巡唱，他們日前到日本演出，隊長RM卻被日本八卦雜誌《週刊文春》拍到隊長RM在禁煙區吸煙，事後甚至要工作人員幫他撿起煙頭，RM即被網民狠批。

RM未回應爭議

據日本《週刊文春》報導，BTS於17及18日在東京巨蛋舉行巡唱，吸引11萬觀眾入場。RM之後繼續留在當地，並被拍到與幾位友人，於晚上10時左右，在澀谷附近的酒吧用餐3小時，一行人又去了多間居酒屋，店內沒有吸煙區，RM與友人只能到外面吸煙，卻被拍下他們在禁煙區吸煙的違法行為。他們更未有保安人員勸阻，繼續吸煙，雜誌報道稱一名目睹事件的女員工甚至彎腰替RM撿煙頭，即引起熱議。保安向傳媒表示：「RM把他的煙頭留在街上了。」 他還聲稱直接告誡了RM。RM被韓國網民痛罵「把韓國的壞習慣也帶到日本去了」、「太丟臉」。

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