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AK認「𤒹」字少見不介意常被讀錯 想孖ANSONBEAN拍節目探索美國跳舞文化

影視圈
更新時間：13:16 2026-04-23 HKT
發佈時間：13:16 2026-04-23 HKT

江𤒹生（AK）與陳毅燊（ANSONBEAN）繼合作拍攝電影《我們不是什麼》之後「合體」，一同出席（23日）品牌開幕活動。飾演暉仔的AK，笑指跟演Ike的ANSONBEAN，終於可以賺外快，希望將繼續孖住賺錢。

AK認𤒹』字比較少見

提到資深DJ陳永業擔任「第44屆香港電影金像獎頒獎典禮」旁白，當他介紹MIRROR三子AK、楊樂文和姜濤出場頒發「最佳視覺效果」時，把AK的中文名江𤒹（音：業）生讀錯成江「畢」生，隨即引來網民批評陳永業不專業。問到AK可會介意讀錯名一事？他大方稱：「梗係唔介意啦！其實好小事，我個名中間個字𤒹，真係比較少見。反而我覺得嗰晚三個一齊做嗰part kiss cam，比像想象中好玩，好榮幸獲邀我哋三個成為頒獎嘉賓。」

AK多謝金像獎令「𤒹」字人氣急升

談到陳永業在社交網留言稱自己狀態不佳情況，「遇上少少沙石，幸好總算順利完成」，帖文一出惹網民留言狠批，最後陳永業發文向AK道歉。談到可會勸戒喻網民？AK說：「唔使對乜嘢事情都好敏感，如果乜嘢事情都好敏感，對自己係好內耗，相信有啲網民緊張我！多謝佢哋緊張，但係好少事，唔需要去特別化解。」問他的名字中間個字「𤒹」，是否經常被讀錯？AK形容是「常客」，自覺不緊要，反而要多謝金像獎，令全港市民認識到這個字。

AK結伴ANSONBEAN探索美國

問到AK、ANSONBEAN可想拍檔一齊做旅遊節目？他們異口同聲讚好，AK想到美國，皆因ANSONBEAN去年到當地表演跳舞，AK︰「如果去紐約，想同ANSONBEAN睇音樂劇《MJ》，我有同佢講呢齣舞台劇好好睇。拍戲（《我們不是什麼》）時大家傾計，傾關於跳舞，想去嘅地方，我覺得美國幾好。」ANSONBEAN則表示想跟同AK到洛杉磯，感受跳舞文化，還能從西岸到東岸自駕遊。

AK赴意大利宣傳《我們不是什麼》

提到《我們不是什麼》票房衝破600萬，ANSONBEAN多謝每位入場的觀眾，AK望票房繼續上升，上映日會更長及場次變更多。談到蕭定一估計該片票房可達1500萬，AK明言希望票房越多越好，稍後到意大利出席「烏甸尼遠東電影節放映會」，心情不緊張，他說：「難得可以同外國觀眾一齊觀賞呢部電影，係好期待，期待觀眾睇到呢套香港電影會有乜嘢反應。」雖然ANSONBEAN無份到意大利，他笑言留港努力去謝票。

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