施明喪禮丨李家鼎悲痛欲絕需人攙扶 李泳漢捧母親遺照李泳豪伴隨在側神情肅穆

施明的喪禮今日（4月23日）將於大圍寶福紀念館進行大殮儀式，大殮儀式於10時15分完成，靈柩由靈車移送富山火葬場，由大仔李泳漢捧著母親施明的遺照，細仔李泳豪陪隨在側，寫「方府出殯」的靈車駛出寶福紀念館，兄弟二人隨靈車抵達，李家鼎、黃夏蕙、周潤發胞姊周聰玲亦隨旅遊巴抵達富山。儀式期間，李家鼎與李泳豪父子一度在靈堂外與工作人員討論細節。

施明的靈柩推出靈堂後，李家鼎步出靈堂後，雖然遮蓋了部分面容，但他的眼神更見哀傷，全程眉頭緊鎖，雙手緊握拳頭交疊在身前，需要身旁親友攙扶，場面令人心酸，最後在黃夏蕙和親友攙扶登上旅遊巴到火葬場。

相關閱讀：施明喪禮｜李家鼎哀傷送別前妻無法言語 兩子先後抵達獨欠李泳豪太太

李家鼎一臉倦容無法言語

李家鼎與細仔李泳豪今早8時10分到場，一臉倦容的李家鼎被問身體狀況，他指了指喉嚨沒開腔，李泳豪稱：「佢講唔到嘢。」不過李泳豪的太太Agnes未有現身，兩人在靈堂外與早已到場的黃夏蕙打招呼並寒暄幾句，約5分鐘後，李泳漢在「保安隊」護送下抵達，李泳漢企定影相後便步入靈，其後太太是嚴佩鈺（Conny）與小朋友先一步進入靈堂，面帶微笑。