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宋宛穎進佔站C位 俞可程紅髮勁搶眼 「魔音女團」首支MV型格登場贏盡好評掀翻Loop潮

影視圈
更新時間：00:15 2026-04-23 HKT
發佈時間：00:15 2026-04-23 HKT

無綫全新綜藝真人騷《魔音女團》（The Magic Voice），雖然上月才成功召集16位潛力女藝人成為練習生，但經過短短一個月密集式特訓、及導師陳奐仁及陳潔靈的專業指導及悉心改造，16位「魔音練習生」已改頭換面拍攝「魔音女團」首支MV《Lucky Star》，而節目將於5月4日起正式開播，並逢周一至周五晚翡翠台十點半播映，完美展現何為打鐵趁熱。

16位練習生晒驕人身段與長腿

「魔音女團」16位練習生為（排名不分先後）：李尹嫣Victoria、穎喬Ziva、邢慧敏Sharon、鄧凱文Eris、宋宛穎Sabrina、倪樂琳Ellyn、王汛文Candice、盧映彤Skylar、俞可程Kanis、廖慧儀Jessica、蔡華英Emily、倪嘉雯Carmen、莊子璇Hilary、喬美莎Chelsea、陳熙蕊Blossom、葉靖儀Michelle，她們在首發MV中分別以Casual Smart及純白色短裙造型登場，各自大晒驕人S身形及長腿勁吸睛之餘，16人拼湊出來的隊形及互動亦極有女團Vibe，難怪網民留言：「一定要支持魔音女團」、「MV太短了，唔夠喉」、「好有女團Vibe」、「個個跳舞都好出色」、「靚到爆」、「MV好好看，好期待」，不少網民笑言只能無限翻Loop止癮，更有網民單憑MV已預測定心水5強，「女團」熱度果真有番咁上下。

宋宛穎喬美莎倪樂琳MV輪流站C位

雖然整首MV只有短短分零鐘，但內容卻相當豐富精彩，除了有介紹齊16名練習生、還有齊人的跳唱場面及「小組表演／互動」。在齊人跳唱場口中，明顯看到16位練習生經過特訓後舞動動作極流暢之餘、16人的默契度亦相當足夠。而有眼利網民發現，跳唱場口的C位曾不止一次出現變化，當中以擅長拉丁及Hip Hop的喬美莎Chelsea進佔C位時間最長；未知是否有舞蹈底子關係，喬美莎舉手投足均份外型格自信，獲網民大讚極有女團Feel；另外兩位在MV中曾進佔C位的，還有同為港姐冠軍人馬的宋宛穎及倪樂琳。

俞可程紅髮勁搶眼


至於「小組表演／互動」環節，16位練習生亦甚為投入開放，而在眾多互動中，「金髮倪嘉雯」與莊子璇的練車場口最有型格及氣勢；不少網民對於走開清純路線的倪嘉雯忽然染金髮大感新鮮，並笑言她新Look勁搶焦。而俞可程亦換上一頭紅髮，齊獲網民讚勁搶焦。

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