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「大小姐」林淑敏私下暖心舉動融化網民 化身「獵頭專員」為網民搵工獲證最溫柔藝人

影視圈
更新時間：13:00 2026-04-23 HKT
發佈時間：13:00 2026-04-23 HKT

林淑敏（Mandy）自演出處境劇《愛．回家之開心速遞》，飾演「大小姐」龍力蓮形象深入民心，劇中經常把「人頭豬」、「蠢唔係扮㗎喎」等金句掛在嘴邊，但現實中的林淑敏卻是公認的「善心天使」。近日有網民在Threads上分享，獲林淑敏熱心幫忙介紹工作，引來網民熱烈討論，大讚林淑敏「人美心善」。

林淑敏一年前對話放心上

網民在Threads上發文，開頭便寫道：「唔係所有藝人都係偽人，藝人都有善心人」，並透露自己大約在一年多前，曾向林淑敏提過想找工作。沒想到時隔一年，林淑敏依然將此事記在心上。

從網民分享的對話截圖中，林淑敏主動聯絡對方：「你識唔識日文」、「有朋友日文公司啱啱走咗marketing，我諗起你啫」，熱心為網民牽線介紹工作機會。雖然該網民因不懂日文，婉拒林淑敏的好意，但仍對林淑敏的善舉非常感動，在帖文中大讚：「抵你咁受歡迎嘅」。

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林淑敏「大小姐」金句添趣味

此帖文一出，即引來不少網民留言，並一面倒地大讚林淑敏的人品。不少曾與她接觸過的網民留言作證：「真人非常之Nice，一啲架子都冇」、「以前因工作關係成日會接觸到藝人，大小姐係咁多位最nice最溫柔的」、「真人又靚又溫柔又得體心地又好」。

有趣的是，許多網民都忍不住將林淑敏在《愛．回家》中、「大小姐」的經典形象融入留言，笑稱該網民應該回覆一句「人頭豬」，又或者問林淑敏「後悔冇show句『你真係蠢唔係扮㗎喎』？」將劇中霸氣形象與現實中的溫柔善良作對比。

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