Sydney Sweeney《穿Prada的惡魔2》戲份全被刪 疑跟去年牛仔褲廣告風波有關

荷里活新一代波神Sydney Sweeney去年被拍到現身《穿Prada的惡魔2》片場，盛傳她有份客串該片。但據報道，她客串的戲份現已全部被剪去！

Sydney 3分鐘戲份被刪除

去年8月，Sydney被發現現身於該片的紐約片場。有指她客串演出了3分鐘的戲份，並在片中飾演她自己。該段戲原本會出現於電影的初段，描述在梅麗史翠普（Meryl Streep）、安妮夏菲維（Anne Hathaway）和史丹利杜斯（Stanley Tucci）去找已成為名牌高管的艾美莉賓特（Emily Blunt）之前，艾美莉正在辦公室招呼Sydney試衫。然而據《Entertainment Weekly》報道，由於該段客串戲份在結構上不合適，最終製作團隊要忍痛刪除。雖然團隊解釋得甚得體，但有網民就不賣帳，並懷疑Sydney戲份被刪，可能跟牛仔褲廣告風波有關。去年Sydney為牛仔褲品牌拍廣告，廣告玩同音字gag，大講基因（Genes、與牛仔褲Jeans同音），被指為迎合特朗普（Donald Trump），宣揚白人至上主義。自從這場風波之後，Sydney就被質疑其政治立場，在圈中人緣亦受影響。

《毒癮女孩》第3季演出備受爭議

此外，她在HBO劇集《毒癮女孩》第3季的演出亦備受爭議。繼早前在劇中以性感look扮狗，又唔戴bra着尿片擔奶嘴扮BB，而遭觀眾圍插之後，第2集又出現她全裸食雪糕兼雪糕溶掉跌落其事業線，以及全裸扮棒球手的鏡頭，觀眾紛紛斥責該劇肆意賣弄色情。此外，劇中另一女星Chloe Cherry又有一場跟紋上納粹標誌紋身的白人至上主義毒販，在納粹旗幟下親熱的戲份。並且有拍攝豬排便及狗吃糞便的嘔心鏡頭，令觀眾紛紛揚言杯葛此劇。《毒》劇自第3季開播後就備受抨擊，今季劇集在爛番茄評分網站內，僅獲新鮮度46%評分，跟第1季的80%和第2季的78%相比，明顯大跌watt！