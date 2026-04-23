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The Osmonds成員Alan Osmond離世 享年76歲 家人發文哀悼

影視圈
更新時間：01:15 2026-04-23 HKT
發佈時間：01:15 2026-04-23 HKT

70年代爆紅家族樂團The Osmonds成員Alan Osmond周二（21日）傳出死訊！據家族發言人證實，Alan於周一（20日）晚上在妻子Suzanne和8名兒子陪伴下安詳離世，享年76歲。他早在40年前已因患上多發性硬化症而退出樂壇，但仍致力於慈善事務。

Osmond家族成美國家傳戶曉的名字

Alan出身自督信基督教的Osmond家族，在家中排行第三。其父母在誕下患有聽力障礙的長子及次子後，曾被醫生警告之後再生孩子也極可能有聽力問題，但其父母深信「神的旨意」，繼續生下6子1女，全部都健康正常，日後更成為樂壇傳奇。Alan初期與弟弟Wayne、Merrill、Jay組成四人組合，後來七弟Donny和九弟Jimmy相繼加入，組合正式命名為The Osmonds。八妹Marie於73年入行，並與Donny組成兄妹二人組，火速爆紅。1976年，他們推出電視節目《Donny & Marie》，Alan和其他兄弟不時上該節目表演，一家人頓時成為在美國家傳戶曉的名字，並與積遜家族（The Jacksons）齊名。而Alan離世的噩耗傳出後，其四弟Merrill已發聲明悼念他，七弟Donny和妹妹Marie均在IG發文哀悼，並懷念哥哥Alan從小到大都一直在照顧和保護他們。
 

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