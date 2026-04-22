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「神枱級名導」姜文將榮升外公 索爆混血女兒宣布懷孕晒巨肚 去年嫁外籍攝影師

影視圈
更新時間：23:00 2026-04-22 HKT
發佈時間：23:00 2026-04-22 HKT

內地著名導演兼演員姜文傳出喜訊，與法國漢學家前妻Sandrine Chenivesse的女兒姜一郎，去年8月結婚，未夠一年便造人成功，姜一郎近日在社交平台宣布懷孕消息，姜文即將榮升外公。

姜文女兒孕肚渾圓

姜一郎昨日（21日）在IG限時動態分享一張在浴室的對鏡自拍的照片，公布懷孕喜訊。從照片所見，姜一郎身穿紅色貼身小背心，下身搭配寬鬆的牛仔褲，打扮十分隨性。姜一郎近乎素顏，氣色看起來相當紅潤，散發著準媽媽的溫柔光輝。姜一郎明顯隆起的渾圓孕肚，尺寸相當可觀，目測已有7、8個月身孕，逐漸接近預產期。

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姜文送女兒姜一郎出嫁

姜一郎是中法混血兒，遺傳法國漢學家母親Sandrine Chenivesse深邃的五官，氣質獨特出眾。姜一郎去年8月在法國舉行浪漫婚禮，當時父母及繼母周韻也有出席，姜文更挽着女兒的手臂步入會場，並將女兒付託予外籍女婿，場面既溫馨又感人。據指姜一郎的丈夫為旅居巴黎的英美籍攝影師Franklin Clark Magnuson，今年30歲。

63歲的姜文是華語影壇極具份量的殿堂級導演及演員，曾執導《陽光燦爛的日子》、《鬼子來了》、《讓子彈飛》等電影，不僅在國內外獲獎無數，更奠定在電影界的「硬漢」與大師級地位。

姜文兩段婚姻誕三子女

姜文有兩段婚姻，首任太太為1995年獲得高等研究應用學院人類學博士、法國漢學家Sandrine Chenivesse，曾在巴黎政治學院（Sciences-Po Paris）、普羅旺斯政治學院（IEP Aix）等機構任教，2012年起從事精神分析和心靈治療工作。姜文在女兒姜一郎出世後三年，才於1997年與Sandrine Chenivesse結婚，但二人最終在2005年結束八年婚姻。姜文於2005年再婚，第二任太太周韻為誕下兩子。

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