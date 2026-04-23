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傅聲38歲女兒近況曝光 靠實力闖國際樂壇 甄家平似足靚媽甄妮 身世之謎曾成焦點

影視圈
更新時間：10:00 2026-04-23 HKT
發佈時間：10:00 2026-04-23 HKT

73歲「巨肺歌后」甄妮近年經常在網上頻頻發聲，成為「樂壇風紀」，卻甚少曝光家庭事。甄妮當年為亡夫傅聲以冷凍精子人工受孕方式，誕下女兒甄家平（Melody），原來甄家平在母親甄妮薰陶下，同樣對舞台充滿熱誠，投身幕後工作。

甄妮女兒繼承音樂熱誠

甄妮的38歲女兒甄家平早年曾與母親現身活動，但近年已鮮有兩母女一齊公開露面，生活保持低調。甄家平有別於其他星二代，雖然曾與母親甄妮合唱名曲《魯冰花》，卻未有踏上幕前之路，反而選擇在演唱會擔任幕後工作，憑藉自身努力，在國際樂壇闖出一片天。

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據指甄家平現居美國，為演唱會製作人，主力負責亞洲區聯繫人。甄家平走遍世界各地，與眾多國際級音樂人合作，曾參與Demi Lovato、Carrie Underwood、Romeo Santos等樂壇紅人的演唱會導演工作。甄家平曾為媽媽甄妮任演唱會監製，並在2001年《有你有我演唱會》擔任特別嘉賓，兩母女合作無間。

甄妮淡出樂壇深居簡出

甄妮於1976年與名人鄉紳張人龍的幼子傅聲結婚，怎料在1983年傅聲因交通意外身亡。在傅聲離世四年後，甄妮選擇到美國進行人工受孕，利用傅聲生前留下的冷凍精子，成功誕下一女甄家平。甄家平越大越似媽媽甄妮，近年曾返港陪母親睇張學友演唱會，而甄妮淡出樂壇後，深居簡出過退隱生活。

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