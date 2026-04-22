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衞詩雅憑《再見UFO》奪「最佳女配角」 獲楊受成拉隊開P慶祝 兩年內完成演技獎大滿貫

影視圈
更新時間：20:45 2026-04-22 HKT
發佈時間：20:45 2026-04-22 HKT

第44屆香港電影金像獎頒獎禮圓滿落幕，衛詩雅（Michelle）繼上年憑《破．地獄》封后，今年再憑《再見UFO》奪得「最佳女配角」，連續兩年踏上金像獎頒獎台。Michelle近年演技成熟，頻頻成為頒奬禮常客，之前已集齊香港電影導演會、亞太影展，華鼎獎等大獎，成為少數完成「大滿貫」的香港女演員，今次再下一城，難怪她笑說下年要挑戰歌曲獎項。

曾比特陳家樂合唱掀高潮

當晚頒獎禮結束後，英皇集團主席楊受成博士即為Michelle舉行after party慶祝，英皇旗下歌手藝人幾乎總動員出動，星光熠熠！當中包括霍汶希（Mani）、陳家樂，曾比特、何佩瑜、楊天宇、女團VIVA、海兒、李靖筠、黃明德、黎展峯、郭思、劉若寶、黎峻、朱天等，場面墟冚。Michelle一踏入會場，全場即尖叫歡呼，而全晚最高潮的一刻，莫過於曾比特跟陳家樂孖住上台，合唱謝霆鋒的《活着VIVA》，令全場陷入瘋狂，個個跟住又跳又唱，將派對氣氛推向最高峰。

衞詩雅未來想嘗試舞台劇

事後Michelle仍難掩興奮，又特別感謝楊博士及公司上下的支持：「老闆特登搞party，成班兄弟姊妹仲全部嚟齊，開心又感動！」問她得獎後接受記者訪問時表示想挑戰歌曲獎項，Michelle表示只是開玩笑：「唱主題曲當然係講笑啦，簡直覺得自己口出狂言，唔想因為自己嘅歌聲而影響到電影嘅票房，之後都係想繼續以演戲為重心，繼續等待唔同嘅角色，舞台劇亦都係其中一樣嚟緊想嘗試嘅項目！」

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