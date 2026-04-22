25+英皇群星演唱會丨張敬軒成功改期演出兩場 感激客戶體諒粉絲包容 容祖兒謝霆鋒分日壓軸

「25+英皇群星演唱會」繼早前宣布5月4日表演藝人名單後，大會今天正式公布5月3日場次陣容，包括容祖兒、古巨基、李克勤、張敬軒、陳慧嫻、Twins、陳偉霆、李幸倪、關智斌、曾比特等，超過10位樂壇天王天后首次同台啟德，陣容強勁絕無僅有。當中最驚喜的是軒仔終於可以參演5月3日及4日兩場演唱會，成功改期較早前落實的「Dahlia 系列」海外私人表演，與英皇娛樂一眾兄弟姊妹在台上表演。



張敬軒心全意綵排投入英皇家族騷

軒仔高興地表示：「衷心感謝客戶的包容及體諒，最終讓我可以留港出演英皇家族騷，亦非常感激公司一直從不放棄為我協調檔期，當然最感激是粉絲的包容及忍耐，非常期待為大家表演！」軒仔續稱雖然之前未知能否解決撞期問題，但身為公司一份子，對於今次盛事一直也十分着緊，所以事前做了不少準備功夫，現在一收到這個好消息後，得知自己要演出的時間也很長，首要是馬上安排綵排事情，全心全意投入準備來答謝入場的觀眾。

劉偉強披露演唱會細節由天王天后領軍

演唱會總監製劉偉強表示，演唱會流程大致敲定，共分為10個章節，由天王天后分別領軍，更披露了不少演唱會內容：「古巨基以各首大熱歌曲打造新一代的勁歌金曲，熱爆全場；李克勤除了演唱自己不同階段的金曲外，更特別選上一首英皇娛樂出品的流行曲傾情演唱。陳慧嫻與超過60人的大型合唱團一同表演，氣勢磅礡；Twins與關智斌互唱彼此的經典名歌；久未在港演出的陳偉霆率數10位舞者勁歌熱舞，更與世界跆拳道錦標賽冠軍、霆鋒徒弟林秋楠在台上『比舞』；李幸倪則與泳兒、許靖韻、鄧小巧幾位實力唱將較技切磋；曾比特將與數支樂隊同台jam歌。Crossover 驚喜不斷，異常精彩！」他更透露5月3日及5月4日演唱會的壓軸歌手分別為容祖兒及謝霆鋒，當中祖兒一天唱快歌、一天唱慢歌，是期間限定的表演，祖兒更特別為演唱會排舞，以女皇姿態壓軸全場；而霆鋒則趕及由成都回來參與5月4日演出，為當晚壓軸演唱。

