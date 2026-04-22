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正義女神丨「虐貓女」陳若思富貴背景曝光 曾參選香港小姐 一原因與鍾培生結緣傳緋聞

影視圈
更新時間：22:00 2026-04-22 HKT
發佈時間：22:00 2026-04-22 HKT

TVB熱播劇《正義女神》近期掀起網上熱話，在單元「少女殺貓案」飾演內心陰暗的「虐貓少女」梁雅文（Cat）的29歲的前港姐陳若思（Amber），陰沉演技將角色的神經質發揮得淋漓盡致，成功彈出。原名陳煦凝（曾用陳紫瑩）的陳若思，於2020年參選香港小姐，最終在十強止步，在TVB發展5年終憑《正義女神》獲得關注。

陳若思鍾培生上下屬關係

陳若思參選港姐時，曾被爆與「富三代」鍾培生傳緋聞，陳若思曾為拍拖一事澄清，稱與鍾培生相識多年，於2015年曾在鍾培生創立的電競公司認識，由於熱愛打機，獲對方邀請加入旗下的電競女子隊。陳若思強調二人僅為上司與下屬的關係，從未拍拖，又形容鍾培生視自己如妹妹，雖然會一班人食飯，但沒有單獨約會。鍾培生貞曾稱二人是舊同事，已有多年沒有見面。

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陳若思落選港姐後，加入TVB並由「陳煦凝」改名為「陳若思」，初期主持兒童節目《Think Big 天地》、《Hands Up》。其後陳若思加入J2台成為23位J2ers之一，又與何泳芍、胡美貽、廖慧儀合作真人騷節目《港女野人》，陳若思亦曾客串《愛．回家之開心速遞》，劇集《痞子殿下》、《有種好男人》、《隱門》、《新聞女王》等。

陳若思入行前已月入8萬

有指陳若思家境相當不俗，平日滿身名牌，生日收幾十萬的勞力士手錶，當年參選港姐第二輪面試，被發現佩戴價值六位數的腕錶。陳若思當時大方承認，並分享自己的理財觀念，認為投資名錶比買名牌衫褲更保值。陳若思自爆入行前曾任職理財策劃經理，在經濟環境好時，月薪曾高達8萬元，年紀輕輕已是名副其實的「小富婆」。

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