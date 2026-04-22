陳慧琳豪擲七位數買珠寶獎勵自己 結婚戒指留給兒子怕唔夠分 自爆靠第六感揀老公

陳慧琳今日出席一個珠寶活動，她表示每完成一個大project就會買東西變勵自己，試過最豪獎自己7位數的珠寶，但最有紀念價值的是老公送的結婚戒指，還找了她爸爸鑲嵌鑽石，珍貴到要放保險箱，將來會留給兒子，但因她有2個兒子，笑言要買定多一隻，現在會好好格價，否則等他們結婚時才買應該會更貴。

陳慧琳珍藏珠寶當心理醫生

陳慧琳表示有收藏珠寶，間中會拿出來望望和襯衫，笑言當看心理醫生，看到都開心，有治癒作用，不過平時很少戴貴重珠寶出街。好在活動上提到自己有多個耳洞，她透露每隻耳各有4個耳洞，問到兒子將來想穿耳洞會否批准？她笑說：「當然可以，不會不准，紋身都可以，最重要是靚，否則會後悔一世。（想他們紋媽咪名字？）不會啦，妄想，不要發夢。」

陳慧琳貼地格價買蘋果被叫「師奶仔」

另外，談到她日前在社交平台分享在紐約選購蘋果的片段，她笑指當地的蘋果又便宜又好食，對於被網民稱呼做「師奶仔」，陳慧琳笑謂她很喜歡格價，很貼地，又自謙不是「蘋果專家」，但一上手就知靚不靚，笑指第六感不錯，當年揀老公都是靠第六感。陳慧琳將於下月在澳門舉行2場演唱會，透露兩場不同嘉賓，其中一人未合作過，另一位就有一段時間經常見面，希望到時令觀眾驚喜，問到可會請張家輝？她即笑指對方今次來不到。