IT狗2.0丨Lokman揭AK客串參演兼有國際女星加盟 金像獎讀名口誤無介意 Stanley爆Ian最難整蠱

MIRROR成員邱士縉(「大表哥」Stanley)、陳瑞輝（Frankie）、楊樂文(Lokman)與凌文龍、陳漢娜、岑珈其、陳湛文等今日出席ViuTV新劇集《IT狗2.0》啟播前宣傳活動。Stanley竟透露將會有多一位MIRROR成員參演劇集，更邀得國際女星加盟！演員們分享深刻劇情場景時多次幾乎劇透，龍仔與珈其馬上高叫大賣關子，Lokman則表示星之子Tony「大台理論」將會極致升級！

《IT狗2.0》劇情線以小組為單位

楊樂文、邱士縉與陳瑞輝在台上大賣關子，隊長Lokman於訪問終揭曉第四位加入《IT狗》劇集宇宙的MIRROR成員：「AK（江𤒹生）都有份演，算是客串形式。」雖然角色設定未明，但Stanley則表示與自己有同場戲份：「與我有少少同場，更用上他一首歌配合《IT狗2.0》，與劇情相當匹配。」至於今季劇集，Lokman透露劇情線以小組為單位，較分散地建立每位角色性格；陳瑞輝提到導演偶然因神來之筆臨場發揮，至於為何自己未有自薦加戲：「觀眾睇到該段就會明。」

AK成日被叫錯名

第44屆香港電影金像獎日前完滿舉行，擔任頒獎嘉賓的楊樂文、姜濤與江𤒹生出場時，報幕司儀口誤將AK叫成江「畢」生，Lokman笑言大家未有介意：「錯成日都會犯，AK成日都講自己成日被叫錯名，我當場都有笑，幸好沒有收音。（字幕都有出錯）人一定會粗心大意，我經常話如果所有事都太著緊就會好麻煩。」在頒獎禮幕後，姜濤在譚旻萱、王丹妮拍片期間亂入，楊樂文與江𤒹生卻未有按計劃一同行動成功整蠱隊友：「我們特登整蠱佢，指使佢行過去穿插，最後拉住AK。」Stanley笑言每位MIRROR隊友都有天真時刻，唯獨一人最難整蠱：「Ian（陳卓賢）最警覺、好機警，整蠱佢嘅靈感最難出現。」

Stanley回應未婚妻擺烏龍事件

邱士縉未婚妻Alina(李炘頤)日前分享於旅行期間享受高級西餐，竟大意預訂19人，最後需要支付折合港幣18000元的高昂餐費。Stanley笑言同類事件經常發生：「佢成日都係咁，唔好睇佢好硬淨。（婚禮交由她全權負責？）有婚禮策劃，只要有人雙重把關就可以。」邱士縉亦透露預計年底舉行的婚禮已籌備得七七八八，早前亦到外地拍攝婚前婚紗照：「之前喺外地影，都係滑雪之類場景，未有打算影太正式嘅婚紗相。」

Frankie準備推出新單曲

MIRROR即將推出今年第一首團歌，近日於組合官方社交媒體逐一分享每位成員拍攝的「無厘頭」宣傳短片吸引觀眾注意，陳瑞輝版本今早亦已登場並笑言：「全部都無意思、『無厘頭』，我問工作人員『就係咁拍？』佢哋話就係咁！」邱士縉個人影片尚未面世，但笑言與其他隊友一樣無聊無意思。音樂作品方面，陳瑞輝目前正在準備推出新單曲，透露預計五月底完成，至於會否效法其他隊友舉行個人音樂會，Frankie則坦言：「未有打算，始終作品量未有咁多。」但未來在音樂發展上仍希望為觀眾帶來新感覺。

Stanley大讚劉俊謙動作戲

另外，香港影史最賣座電影系列《寒戰》將於五月推出前傳《寒戰1994》，楊樂文與邱士縉均在戲中飾演臥底探員，兩位角色於正傳中分別由黃文標及林偉飾演，但二人異口同聲表示未有模仿前輩演繹方法，一切以角色為先、有充裕發揮空間。邱士縉戲中隨「後生版李文彬」劉俊謙行動，合作上演動作戲並親眼目擊謙仔身手，讚嘆指：「第一次見到咁激烈嘅打戲，雖然事前有排練，但導演都會臨場有位置調整。」但未透露具體參與情節，留待觀眾入場欣賞。