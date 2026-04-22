菲律賓人質事件拍電影 《走出人質事件》在港上映惹爭議 再掀港人創傷網民怒轟二次傷害

2010年8月23日在菲律賓馬尼拉發生人質事件，造成香港旅行團8死7傷，包括旅行社領隊殉職，當年因全世界新聞直播長達12小時的警匪對峙畫面，成無數香港人心中難以磨滅的傷痛。改編自馬尼拉人質事件的電影《走出人質事件》，將於5月28日在香港上映，引發大批網民討論抵制，怒斥電影上映，形同在倖存者及港人傷口上灑鹽，造成「二次傷害」。

影后廖子妤主演《走出人質事件》

電影《走出人質事件》由新鮮出爐金像影后廖子妤，聯同童繽毓、張耀棟、龔慈恩、羅蘭、李日朗等演員主演，近日有網民在Threads上發文，表示在觀看《走出人質事件》預告片後，僅十幾秒便因認出是人質事件改編而「心噏到睇唔落去」。網民坦言事件為自己帶來創傷後壓力症候群（PTSD），錐心之痛至今未忘。

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討論電影《走出人質事件》預告片帖文，迅速在網上引發廣泛共鳴，大批網民留言表達憤怒與不解：「完全唔明點會係香港上畫，當時睇過直播嘅人而家只係老咗唔係死咗呀！」、「係咪覺得香港人唔夠痛，宏福苑都未痛完，要同時回顧多轉人質事件？」、「見證過歷史唔敢睇電影」。更有不少人表示事件發生後，「今世都唔會去菲律賓」。

《走出人質事件》標榜「福音電影」

據指電影《走出人質事件》標榜為「福音電影」，由香港監製梁鴻華執導，馬來西亞演員童繽毓飾演事件倖存者「易小玲」，並在拍攝前與其本人會面。據悉易小玲不僅擔任該片顧問，更親身出席開鏡儀式，並表示支持將自己的經歷拍成電影。而新晉金像影后廖子妤在片中則飾演槍手的親戚，同時是一名記者。

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馬尼拉人質慘劇電影《走出人質事件》預告片：