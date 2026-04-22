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王嘉爾墨西哥城開騷激動落淚 兩萬粉絲逼爆場館 將成為首位里約舉行個唱亞洲藝人

影視圈
更新時間：16:15 2026-04-22 HKT
發佈時間：16:15 2026-04-22 HKT

王嘉爾（Jackson）《MAGICMAN 2 世界巡迴演唱會 2026–2027》在拉丁美洲震撼開唱，首站登陸墨西哥城，獲近兩萬名粉絲到場朝聖逼爆場館，整晚齊聲合唱、大聲呼喊Jackson名字，現場氣氛非一般熾熱，High爆氛圍點燃Jackson的情緒，除了以完美的舞台表演回饋粉絲，深受感動的他更在台上激動落淚！

王嘉爾一日健身四次備戰

對墨西哥城一向有情意結、多次在訪問中表示非常期待重返當地開唱的Jackson，為了以最佳狀態演出，他騒前騷後一日做Gym合共4次。完騷後Jackson亢奮心情持續，久久未能平復，還開Live與粉絲交流講感受，寵粉無極限的作風由舞台延伸到騷後，在直播中，Jackson搞笑抱怨去下一站巴西的九小時機程太長，而第二度登上墨西哥城的舞台，演出大功告成，為拉丁美洲巡唱打響頭炮，Jackson難掩喜悅，表示會食拉麵奬勵自己，還會在酒店房泡熱水浴、看看電影輕鬆一下！

Jackson獲粉絲熱情歡送出發巴西

墨西哥城一站這股熱烈迴響足見Jackson日漸攀升的全球影響力，以及與拉丁美洲觀眾之間深厚的連結。本次巡唱將陸續走訪巴西、智利，最終登陸里約熱內盧，寫下歷史里程碑，Jackson將成為首位在該城市舉辦個人演唱會的亞洲藝人。而完成精采絕倫的墨西哥城演出之後，Jackson帶着愉快的心情馬不停蹄出發巴西，獲大批粉絲熱情歡送！狀態大勇的Jackson已急不及待以好音樂、正舞台征服全球觀眾，繼續帶領樂迷展開這場探索內心的音樂旅程！
 

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