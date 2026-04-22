林嘉華37歲老闆兒子罕露面 臉上兩特徵似足老竇如餅印 加拿大豪宅曝光奢華溫馨

現年69歲的林嘉華與太太劉寶珍結婚多年，二人育有一子林政峰（Jefford），一家人長居加拿大多倫多，生活幸福美滿。近日林嘉華夫婦在社交平台分享家庭照，大方展示兒子為二人慶祝農曆生日，林政峰高大帥氣又孝順，引起網民關注。

林嘉華兒子炮製豪華生日宴

從相片中可見，身穿軍綠色T恤的林嘉華兒子林政峰，將一頭長髮在腦後束起，配上幾條項鍊，造型簡約而充滿個性。林政峰雖然未有跟隨父親的步伐進入娛樂圈，但外貌俊朗，身型高大，盡得爸爸真傳，一雙細眼及準頭有肉的鼻子就似足老竇。為慶祝父母的農曆生日，工作忙碌的林政峰特意抽出時間，化身「星級廚神」，親手為父母準備一頓豐盛的生日晚餐。

相關閱讀：移加男星慶結婚41年與老婆恩愛放閃 於TVB電視城一見鍾情 兒子青出於藍做老闆

林嘉華兒子下廚動作純熟

相片集記錄林嘉華兒子林政峰的整個烹飪過程，從備料、使用真空慢煮棒處理羊架，到下鑊香煎、細心擺盤，每個步驟都一絲不苟，動作純熟，可見廚藝相當了得。林嘉華家中的廚房寬敞明亮，設備齊全，充滿現代感，而飯廳則佈置得簡潔溫馨，綠色植物為家居增添不少生氣。

經過林嘉華兒子林政峰的巧手，一道道精美的菜餚呈現眼前。主菜是鮮嫩的香煎羊架，配上翠綠的醬汁和沙律，賣相媲美高級餐廳。林政峰還準備精緻的「壽桃雪糕」作為甜品，寓意吉祥，可謂心思十足。

林嘉華兒子遺傳母親天份

林嘉華在FB的帖文中留言：「亞仔今年又下廚炮製羊架為我與太太慶祝農曆生日晚餐，仲有精緻『壽桃雪糕』做甜品，甜在心。多謝亞仔！」太太劉寶珍亦感動表示：「Jefford近日工作十分忙碌，但都抽時間為我及老公親手炮製我倆的『農曆生日晚餐』，我倆食得好滋味又窩心，感覺老懷安慰。Thank you my boy .... We love you always」。

林嘉華當年為兒子有更好的教育及成長環境，寧願做空中飛人返港工作，於1988年舉家移民加拿大生活。已經37歲的林嘉華兒子林政峰，母親劉寶珍曾任職TVB服裝指導，因而遺傳媽媽的對設計的天份，早年被母親爆料榮升做老闆，開設個人服裝品牌，又在加拿大擺檔開Pop Up Store，吸引不少潮人幫襯。

相關閱讀：林嘉華返港現身再驚人「回春」！前TVB服裝指導太太圓潤兼氣色極佳