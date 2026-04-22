龔嘉欣等足一年終有新劇 紫裙晒腿公園打卡派福利 網民狂讚狀態極佳

36歲的龔嘉欣自從去年初憑《企業強人》登上視后寶座後，外界一直關注她遲遲未有新劇開拍。過去一年，她主要專注於主持飲食節目《在家宴客60道菜》。相隔一年多，近日龔嘉欣終於對外宣布，本月將投入新劇拍攝，並透露角色有難度，已開始加強體能訓練以作準備。日前，趁開工前的空檔，她到公園打卡拍照，並發文自我鼓勵。

龔嘉欣大派福利展示白滑長腿

當日龔嘉欣身穿一襲紫色連身裙，在園內悠然漫步，並大派福利展示白滑長腿，相當搶眼。她在帖文中寫道：「嗰日咁啱喺附近工作，行吓、行吓，先知道原來有個咁靚嘅打卡勝地，有時就係會突然出現呢啲小驚喜，為忙碌嘅生活加咗少少甜。」帖文一出，隨即引來網民留言盛讚她狀態極佳，並說：「如果剛巧走過香港公園見到你就有小驚喜啦！」、「好靚」、「期待新劇演出」。