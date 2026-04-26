寒戰1994｜王丹妮搏盡演繹黑道大家姐 梁樂民偏心愛將精心打造角色｜名人雜誌

13 年前上映的《寒戰》，打着警隊高層權鬥的宣傳策略，題材新穎。梁樂民當時是新導演，資源少，戲中無「燒錢」的槍戰大場面，改為辦公室唇槍舌劍。本來雙雄對決故事，輾轉擴張成今天的「寒戰宇宙」——梁樂民從美術指導、編劇，到踏上億萬票房導演之列，一切都是 Think Big 使然。王丹妮（ Louise ）自細來港，從模特兒起步， 30 歲毅然轉跑道當演員，到拍攝《梅艷芳》奪得金像獎「最佳新演員」，一步一步。或許是軌跡？或者是影子？相似的人生步調成為梁樂民、王丹妮的連結。前傳電影《寒戰 1994 》中，梁樂民不諱言偏心王丹妮，在男人戲中為她度身訂造黑社會大家姐「若蘭」一角；若蘭這名字，也暗藏玄機。撰文︰李志宏、攝影︰羅安強

王丹妮的改變

《寒戰1994》在最初構思時，已確定由王丹妮飾演社團「老丸」龍頭阮若蘭一角。這源於《梅艷芳》拍攝後期，梁樂民︰「老闆（江志強）提議開啟『寒戰宇宙』，叫我想一個最強陣容，他會盡力配合。我與創作團隊一致認為，警隊角力中，必然要加入黑道勢力。」王丹妮形容︰「若蘭這人物，在龍蛇混雜的環境成長，必須剛柔並濟，她兇悍又處變不驚，面對各方勢力虎視眈眈奪權，頭腦清晰地掌握每一步棋。」這就是女性比男性優勝的地方。

「她真的改變了很多，會分析角色。」梁樂民稱讚王丹妮，「Louise在這次演出展現大膽一面，不過份拘謹，會主動發問，提出建議。」彼此信任下，雙方直接進入角色塑造討論，不浪費時間。王丹妮︰「記得拍攝《梅艷芳》時，我急於求成，有問題就靠估，獨自煩惱；然後越想越亂，人一急，局限了思考，選擇只有A或B。」表演工作靠經驗累積，只能腳踏實地，她補充︰「如今我會大膽溝通，演出時作多番嘗試，讓導演有A、B、C、D去選擇。」

梁樂民發掘王丹妮演梅艷芳，她在《寒戰1994》再次孭重飛。

王丹妮17歲贏國際模特兒大賽香港區冠軍、亞太區總冠軍而入行。

王丹妮30歲轉投電影業，當模特兒，做演員的共通點都是要經常跑casting。

王丹妮在《寒戰1994》中迎來多個第一次。

王丹妮的第一次

王丹妮為演活黑道「大家姐」阮若蘭，接受數月的動作訓練。埋身打鬥前，練柔韌度，避免拉傷，並掌握力度控制與收放技巧，「如何呈現拳拳到肉的效果而不傷己傷人，這是學問。」她與警察一方的演員一同練槍，「黑道Free Style一點，射中目標就可以。」警隊方面則強調標準姿勢、隊形配合與暗號使用。之後模擬真實槍戰，包括在障礙物掩護下的對戰，「類似War Game，提升反應力、觀察力與敏捷度。」

《寒戰1994》若蘭這名字暗藏玄機。

金像獎在疫情下舉行，王丹妮憑《梅艷芳》摘下「最佳新演員」。

王丹妮casting梅艷芳一角，梁樂民安排幾位演員做同一場戲拍同一輯相，當王丹妮唱《夕陽之歌》時，有工作人員感動得流淚。

梁樂民飛車場面的突破

看《寒戰》系列，總有驚喜。記得《寒戰》梁家輝、郭富城有兩場疊聲爭論的場面，一段30秒，另一段15秒，梁樂民︰「當年我是新導演，難以得到高額動作片的預算。我甚至不敢寫外景戲，劇本第一稿『一槍都冇開』，故事主要集中在辦公室內的權鬥。」雙雄「各自表述」成為了「槍戰」，網民形容為「史詩級」，「我比較享受文戲創作，從對話刻劃人物心理。」來到《寒戰1994》有大量動作場面，其中一幕王丹妮、劉俊謙（飾演O記署任總警司李文彬）在架空高速公路被電單車殺手狙擊，後者連人帶車衝入民居，「香港行車天橋與住宅極近，世界罕見。我就把日常令人擔憂的意外，轉化為戲劇化動作場面。」該段兩分半鐘的土瓜灣追逐戲，分三周拍攝，每周僅錄特定鏡位，需與政府部門協調封路。梁樂民明言過程繁複，形容這「有真有假」的視覺效果是「結合香港地標與高強度動作設計」。

王丹妮親身上陣拍攝這一幕，明言最怕「飛出車外」，「我倆在公路被追殺時，我要回頭觀察、開槍射擊，又要令長髮不擋住視線，也要幻想敵人位置以配合攝影機不同鏡位。」笑說這是她眾多的第一次，「我根本就是『半個男人』！」

梁樂民不諱言偏心王丹妮，在男人戲《寒戰1994》中為她度身訂造黑社會大家姐「若蘭」一角。

王丹妮、劉俊謙在《寒戰1994》中角色，都對下屬有情有義。

有冇感情線？

王丹妮在《寒戰1994》搏盡演繹黑道大家姐！

《阮若蘭外傳》始動

梁樂民不諱言對王丹妮有私心，一同商討角色命名，「若蘭」二字曉有深意，其諧音有着「若有困難」之意。王丹妮詮釋︰「命名依據人物特質而定，『若蘭』切合女性龍頭不輕言退縮的個性，若遇到困難，亦會堅強面對，同時帶有如蘭花般的純粹。」梁樂民指《寒戰1994》的核心就是「抉擇」，每個角色在其崗位、立場上皆面臨艱難決策，補充︰「阮若蘭尤其適合單獨拍成外傳或影集，創作團隊設計了詳盡人物的成長脈絡，解釋其成為當家的每一步，又會產生何種效應。」只待市場反應，「若觀眾特別鍾情某角色，會優先開發相關故事。」

王丹妮《寒戰1994》阮若蘭一角，有完整人物設定與故事線，隨時可拍外傳。

王丹妮拍《營救飛虎》剃頭髮。在抗戰時期，英軍留下步槍Lee-Enfield又長又重，她夠高才能駕馭它。

王丹妮身高約180cm。

王丹妮、羅孝勇在2023年於澳洲補辦婚禮。

梁樂民再見UFO

梁樂民畢業後就投身電影圈，擔任美術指導逾10年，2000年起寫劇本，再到《寒戰》系列自編自導（與陸劍青搭檔），踏上億萬票房導演之列。王丹妮深知模特兒工作不長久，30歲人生以後，她轉投電影行業，成為香港影視界的希望。「寒戰宇宙」的誕生，也是靠Think Big思維延伸。除警方、黑道外，還政商界、英方、間諜等元素。黑幫題材上，為免重複以往影視作品，梁樂民參考海盜分支落戶香港的社團，即《寒戰1994》的黑道阮氏家族（「老丸」），他們拜天后而非關帝；而戲中「舊富」潘氏家族，考據清末望族姓氏而設定。甚至UFO、共濟會都是材料，他說︰「神秘學一直是創作者著迷的題材，能展現世界運作的另一面。團隊確有參考，惟未有採用。」

梁樂民認識一位朋友堅信「地球是平的」，對方認為NASA拍攝的地球照片皆為偽造，人類正被欺騙，王丹妮笑說不如寫個角色加入《寒戰1995》（確定開拍）。

梁樂民稱香港街道、建築物之變化，可以一年內全然不同，是拍攝年代電影《寒戰1994》的難題。

梁樂民、王丹妮在《寒戰1994》拍攝現場。

梁樂民重塑90年代香港

《寒戰1994》還原90年代香港面貌，梁樂民稱香港街道、建築物之變化，可以一年內全然不同，是拍攝年代電影的大難題，選景時必須評估「連戲」問題；同時靠美術組搭建警局、黑幫總壇及潘氏家族大宅，輔以車輛、服裝，重塑視覺與情感記憶。梁樂民憶對於90年代的記憶，「與友人約會，在五支旗桿等，無手機，信任、期待是獨特印記。

梁樂民90年代已加入電影行業，王丹妮則出生於1989年，對於90年代，她的記憶是公共屋邨小販檔，左鄰右里鄰互助幫忙的人情味，還有ICQ提示音伴，「香港節奏真的太急促，現在人們都只顧睇手機，忽略當下風景。」

梁樂民（右）、陸劍青（左）執導的《寒戰》奪金像獎「最佳導演」。

王丹妮化妝︰Pinky Ku、髮型︰Kolen But、服裝︰TORY BURCH、手錶︰OMEGA