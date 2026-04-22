Jisoo墮家醜現身機場表現鎮定 韓媒踩多腳揭兄長列代表拍Netflix劇

BLACKPINK成員Jisoo因兄長金正勳涉嫌性侵女直播主，又被踢爆長年家暴妻子A某、性虐、監禁甚至「水刑」而遭波及，日前雖透過其經理人公司BLISSOO的法律代表跟哥哥割席，但依然是非不斷。不過Jisoo並未受事件影響，今日（22日）仍照原定行程飛往巴黎。今早Jisoo在工作人員陪同下現身仁川機場，她身穿舒適的衛衣和牛仔褲，戴上帽子和口罩，並鎮定地向傳媒和粉絲揮手。

Jisoo因不可避免原因取消行程

據知，其代言品牌原本已通知傳媒到機場拍攝Jisoo的穿搭，但昨日（21日）品牌突然宣布，「由於不可避免的內部原因，拍攝行程取消。」估計因為Jisoo兄長醜聞影響，故此臨時取消拍攝，好讓她低調出發，無奈仍被韓媒捕獲。據知Jisoo遠赴法國主要是出席明天（23日）開幕的康城國際電視劇節，並領取大會頒發給她的「Madame Figaro新星獎」。

金正勳列「Jisoo Management代表」

另外，BLISSOO的法律代表前晚（20日）發出聲明，代Jisoo與兄長劃清界線，強調一切醜聞都跟Jisoo無關，甚至用「該人士」來稱呼胞兄，還警告將對惡意留言者強硬提告。其代表更重申公司一直由Jisoo獨立經營，與家族成員並無關聯。然而此說法未獲外界信服，韓媒《Star News》更挖出她的近期作品如Netflix韓劇《訂閱男友》、去年的Coupang Play劇集《新烏托邦》，甚至個人粉絲見面會的工作人員名單中，金正勳的名字都被列為「Jisoo Management代表」，似乎跟其公司並非「毫無關聯」。

Netflix回應

對此，Netflix方面回應道：「經過確認，由於製作公司在3月初作品上映後出現的失誤，導致演職員表中的演員管理信息出現錯誤，目前已修正。」不過網民仍然不採信，認為製作公司不會隨隨便便地寫上藝人公司代表；又指Jisoo要跟哥哥劃清界線亦屬正常，但語氣強硬地威脅提告就令人反感。《Star News》甚至狠評其危機處理如「自掘墳墓」，指她乾脆說「事件爆發後已斷絕關係」還能得到外界體諒，如今聲稱公司與家人無關，卻被火速打臉，反而更惹人不滿。