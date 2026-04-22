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王大陸涉勾結警察偷查個人資料 與女友闕沐軒一審被判囚半年 為愛人討債100萬惹禍

影視圈
更新時間：13:21 2026-04-22 HKT
發佈時間：13:21 2026-04-22 HKT

藝人王大陸去年捲入閃兵風波，遭爆花費360萬台幣（90萬港元）請託「閃兵集團」偽造病歷，因不滿首腦陳志明（黑哥）收錢後未辦成事，王大陸竟透過好友游翔閔找上時任北市刑大偵三隊代理隊長劉居榮。劉居榮涉嫌利用職務之便，指示部屬代查陳男入監資訊後轉告王大陸，更涉及筆錄造假。新北地院審理後，今上午11時一審宣判，被告皆沒有到庭聆判。法院認定劉居榮犯偽造文書罪，重判1年4月徒刑；王大陸在蒐集陳志明個資部分雖獲判無罪，但另案討債部分仍遭依違反《個資法》判處王大陸、闕沐軒兩人各6月徒刑，均得易科罰金。

王大陸幫女友討100萬債惹禍

據了解，王大陸女友闕沐軒因投資遭潘姓男子詐騙400萬台幣（100萬港元），王大陸為替女友出頭，創立名為「失去的！一定要拿回來！」的微信群組。由女友提供潘男個資給游翔閔，再由游委託四海幫堂主陳子俊購買潘男家屬個資以便討債，法官不採信王大陸「僅創群組、未參與討論」的辯詞，依違反《個資法》判處王大陸、闕沐軒兩人各6月徒刑，均得易科罰金。

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王大陸堅拒不認罪

新北地院今日上午11時宣判，儘管王大陸與劉居榮在審理期間均堅持無罪，但法官根據通訊紀錄及警方內部查訊軌跡，認定事證明確。其中劉居榮身為執法人員卻私下為藝人服務，判刑最重。而擔任中間人的游翔閔，以及四海幫成員陳子俊、陳柏鈞等3人因當庭認罪並請求從輕量刑，最終均獲判3個月徒刑，得易科罰金，全案仍可上訴。

【文章獲TVBS新聞網授權轉載】

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