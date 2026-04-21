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口罩小姐徐蒨駖無預警宣布離婚 結束9年夫妻關係：我哋會共同撫養女兒

影視圈
更新時間：23:30 2026-04-21 HKT
發佈時間：23:30 2026-04-21 HKT

現年38歲、口罩小姐徐蒨駖（阿姨）今日（21日）突然在IG宣布離婚消息：「我與Andy叢培銘已於2026年2月正式辦理離婚手續，結束九年夫妻關係。離婚後我哋會共同撫養女兒Amelia，孩子嘅健康成長對我哋嚟講係最重要嘅事。」徐蒨駖感激大家一直支持。

徐蒨駖突然會宣布與老公離婚

徐蒨駖於2021年參選完ViuTV舉辦的《最後一屆口罩小姐選舉》獲得亞軍後加入娛圈，前年在老公Andy鼓勵下以36歲高齡參加香港區「環球小姐」選拔賽，成為年紀最大的參賽者，可惜最終落敗，本來以兩人感情穩定，想不到突然會宣布與老公離婚。

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徐蒨駖身兼藝人、化妝師與媽媽三職，平日工作忙碌，照顧女兒的重任就交給奶奶，雖然與奶奶同住，但徐蒨駖身與奶奶未有婆媳糾紛，徐蒨駖身稱要學識放手，跟奶奶有商有量，也許這就是兩人的和平相處之道：「奶奶好識得維持家庭和睦，佢好明白同小朋友硬碰硬，對大家都冇好處，佢只有一句說話：『家和萬事興，家衰就口不停』，所以佢成日用和睦方法解決事件。」

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