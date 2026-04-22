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孫儷拒絕移英受全民激讚 14歲餅印子複製《甄嬛傳》逆天美貌 籃球健將身高180cm

影視圈
更新時間：10:00 2026-04-22 HKT
發佈時間：10:00 2026-04-22 HKT

43歲的內地一線女星孫儷，最令人熟悉的作品，必定是風靡中港台的劇集《甄嬛傳》，但近日焦點卻落在她14歲兒子「等等」身上，因其超高顏值和高大身形，而且跟媽媽孫儷成個餅印，網民紛紛留言：「這顏值，化個妝就能直接反串演出《甄嬛傳》」，成為網上熱話。除了複製母親的美貌，「等等」的個人條件也同樣出色，年僅14歲的他，身高已逼近180cm，而且是籃球健將，曾在U14男子籃球賽中榮獲亞軍；此外，他在學校戲劇課上主演《羅密歐》時，更被母親孫儷稱讚其記憶力與舞台表現力俱佳，可見其未來發展潛力無限。

孫儷曾被指移英發長文闢謠

內地影后孫儷與影帝鄧超於2010年結婚，育有一子一女，家庭生活備受關注。曾有傳孫儷為了讓子女有更好的升學環境，已舉家移民英國，更在當地買了豪宅，引來內地網民質疑他們的愛國心。去年鄧超與孫儷結婚15周年，孫儷便撰寫長文，疑似藉此間接回應傳言。她分享丈夫對未來生活的規劃：「他說他很喜歡上海，很喜歡我們上海的這個小家，我們要在這裡一起慢慢變老。」並表示未來孩子們長大後，會一起吃飯旅行，字裏行間透露出一家人將會於上海長居，間接粉碎了移民的傳言。

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孫儷女兒「小花」赴英舞蹈比賽奪冠

孫儷的12歲女兒「小花」，也完美遺傳了孫儷的藝術天份。孫儷自5歲習舞，舞蹈功底深厚，而女兒小花也展現出對舞蹈的熱愛與才華。去年孫儷特地放下工作，飛往英國陪伴女兒參加一場國際級的拉丁舞大賽。儘管孫儷打扮低調，仍在場邊被民眾認出，只見她專注地用手機記錄下女兒在舞台上比賽。孫儷女兒小花比賽當天，身穿一襲鮮紅色舞衣，在來自世界各國的好手中毫不怯場。她以流暢而充滿力量的舞姿，自信地完成了表演，最終以98.5分的高分脫穎而出，勇奪該組別冠軍，當宣布女兒奪冠時，孫儷的喜悅之情溢於言表，比自己得獎還要開心。

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