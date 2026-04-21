正義女神丨陳若思血腥弒母場面嚇壞網民 為角色陷半年抑鬱搣到對腳損晒：處於好黑暗嘅世界

由佘詩曼、譚耀文、陳煒、周嘉洛、許紹雄、馬貫東、蔣祖曼及戴祖儀演出的TVB律政劇《正義女神》在昨晚（20日 ）播出的一集，惡魔少女「阿Cat」陳若思再度登場，因為難忍「Cat 媽」顏仟汶近乎變態的控制及日夜的指責，竟重返殺貓之路，且手法越見兇殘並終被檢控，雖然「阿Cat」陳若思在庭上矢口否認殺貓，最終被「鄭邵玲」蔣祖曼當場斷正。

「Cat媽」顏仟汶對女兒管教更嚴厲

「鄭邵玲」蔣祖曼懇求胞弟「鄭邵文」周嘉洛手下留手，結果被判感化令，但「Cat媽」顏仟汶對「鄭邵玲」蔣祖曼極度不滿，不單阻止兩人見面，而且更對女兒的管教更見嚴厲，結果由殺貓變殺阿媽，「鄭邵玲」蔣祖曼目睹「Cat媽」顏仟汶滿身鮮血倒在地上，情緒一度崩潰，為事件感到自責。

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陳若思「癲瘋」表現再度震撼網民

陳若思今次「癲瘋」表現再度震撼網民，一方面對蔣祖曼猶如GL配的一再「癡」纏、與媽媽吵架時激動至大聲尖叫兼揼地、在庭上極級神經質的扮無辜，以及殺貓時的兇殘眼神遞進變化，吸獲不少正評，但為了今次演出，陳若思坦言每次一提及此角色依然有痛苦的感覺：「我睇咗好多有關精神問題嘅劇，我會睇佢哋嘅眼神、反應同表情，自己吸收再參考點做，所以阿Cat嘅眼神係夾雜好多情緒，你會見到有無辜善良亦有邪惡嘅感覺。」陳若思續說：「我試過覺得焦慮時就會搣腳，對腳搣到損晒，我拍嗰時成日都覺得處於喺好黑暗嘅世界 ，就算返到酒店都喺度喊， 長期都好唔開心，好抑鬱，最終用咗半年時間先走出嚟，對我嚟講係最沉重嘅一次演出。」

陳若思小時候受到言語霸凌

陳若思又稱小時候亦曾經歷過與「阿Cat」差不多的孤獨感：「細個身形比較肥，成日受到言語霸凌，學業又唔算突出，自卑感長期伴住我。我也好少同屋企人講，因為我知道爸爸媽媽好感性，我唔想佢哋擔心我，所以有好多情緒，都係喺夜深人靜自己一個人喊。」顏仟汶今次飾演「病態控制狂」母親角色，亦網民有所反思： 「個阿媽好癡線」、「應該好多亞洲父母都係咁」、「阿媽演得好，好癲」、「佢阿媽呢種管教方法，最終唔係你死就係我亡」，顏仟汶早前亦在個人社交網呼籲家長要尊重子女及適當時放手，並一再點出 了《正義女神》的其中一個主題-子女不是父母的附屬品：「其實拍攝嘅時候， 我內心已經好唔認同呢種令人窒息嘅愛，仔女唔係父母嘅附屬品，更加唔係用 來圓夢、滿足期望嘅工具。小朋友成長需要空間、需要尊重，唔好捉得太緊， 多啲信任佢哋、少啲壓力同責備。用心栽培，識得放手，仔女先可以自在長 大、向陽而生。」

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