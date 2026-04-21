藤井風香港站巡唱突取消反追加首爾場次 港迷憂心日本歌手接連棄港

繼倖田來未、ONE OK ROCK先後宣布取消香港演唱會後，日本當紅創作歌手藤井風（Fujii Kaze)今日公布其《Prema World Tour》最新消息，原本早已落實的香港站突然取消，據其官方網站顯示香港場已取消（Show in Hong Kong has been cancelled），大批港迷表示不滿及失望。

藤井風前年兩場亞博騷曾吸逾兩萬人

去年12月，藤井風官宣亞洲巡唱地點落實有香港、曼谷及高雄，如今香港場取消，藤井風追加了明年1月9日首爾一站。藤井風於2023年首次來港於浸會大學大學會堂舉行演唱會，門票被秒殺，2024年12月4至5日在亞博Arena舉行《Best of Fujii Kaze 2020-2024 Asia Tour》演唱會，兩場演唱會吸引逾20,000 fans捧場。網民擔心展日本爆紅組合YOASOBI的香港巡唱，他們原計劃在啟德體育園舉行大型巡唱，恐怕都面臨取消。