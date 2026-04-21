金曲樂團麋先生香港開騷 師兄任賢齊提早一星期訂蛋撻出錢出力撐場

台灣金曲獎「最佳樂團」麋先生MIXER日前於新蒲崗 PORTAL 舉行《馬戲團運動 CircUs》世界巡迴演唱會香港站，師兄任賢齊更特地來港撐場，除了合唱外，他又提早一星期預訂蛋撻，人到禮到、十分有義氣！

麋先生金曲熱身

演唱會一開場，麋先生一連帶來《野生遊樂園》、《反骨歸真》、《小朋友》、《壞蛋》、《四不像》、《廢廢》及《天生寂寞》，香港樂迷全程跟着唱，滿滿的熱情令團員們十分驚喜。吉他手喆安透露，開騷前收到不少「美食指南」私訊，抵達後也被問「消夜吃了甚麼？」他笑言：「我看起來很餓嗎？我最後去吃了五寶飯。對，我看起來真的很餓，就是覺得你們實在太熱情。」電吉他手小B接力打招呼，用廣東話問大家「食飯未？」，又誠意推薦大家可以約喆安吃飯。

逸凡難忘維港夜景

鼓手逸凡表示一直很喜歡在香港演出：「第一首歌就感受到大家的熱情，炸掉了。如果你們可以更炸，我們今天應該會笑着離開這個場地。每次來香港演出，東西好吃就算了，你們真的非常熱情。上次來香港沒機會好好玩，昨天剛好有空，吃完晚飯去散步，維多利亞港超漂亮！如果再有機會來香港，你們可以多多支持嗎？」主唱吳聖皓說，在後台準備時已感受到大家的熱情：「希望香港朋友今晚一定要玩得非常開心，因為今天是很重要的一天。今天非常高機率是『馬戲團運動』這套歌單的最後一場演出，大家一起幫我們這個巡迴好好收尾，我們一起笑著完成這個主題。」

任賢齊驚喜現身

今次麋先生還特別準備了禮物給香港樂迷，唱到《別怕》時，任賢齊（小齊）驚喜現身台上，全場歡呼四起。原來麋先生與小齊相識多年，團員一直視他為偶像，除了曾合唱《2020再出發》外，麋先生早年舉行《十年之後》演唱會時，當時正在巡迴的小齊更特地飛回台灣撐場，義氣相挺。昨日小齊再次現身麋先生演出，得知主唱聖皓喜歡吃香港蛋撻，特地讓工作人員提前一星期預訂，每個100元的網紅蛋撻讓麋先生好好品嘗。小齊自爆連自己都未曾吃過，足見對麋先生的疼愛。

麋先生感謝齊哥義不容辭

麋先生感動說：「我們真的非常感謝齊哥，他真的很忙，昨天才飛回香港，今天就站到台上陪伴麋先生。齊哥是我們最好的大哥，只要他有空、我們有任何需要幫忙，他都會義不容辭。」隨後，小齊除了請觀眾教大家「麋」先生的粵語發音外，在大合照時更帶領麋先生喊「香港」，台下觀眾則回應「歡迎你」，台上台下一齊互動。接着小齊與麋先生合唱《我是一隻魚》，小齊還即興在歌的開首和中段Rap了一段，最後麋先生再次感謝小齊：「他不只是偶像，是我們永遠的榜樣，也是所有人最溫暖的依靠。」

吳聖皓承諾帶新專輯再來香港

兩個多小時的演唱會共24首歌，麋先生多次感謝香港樂迷超乎想像的熱情。謝幕時，樂迷大叫encore，麋先生忍不住溫馨提醒：「我們還沒下台，先不要叫安歌。」場面搞笑。到正式encore時，主唱聖皓手持攝影機走到台下，務求記錄下香港樂迷熱情的臉孔，並期待下次與香港樂迷見面，承諾將帶着最新專輯與大家相遇。

