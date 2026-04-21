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兩條友。族暴走丨Alton王智德被貼地體驗旅程嚇倒 爆垃圾車旁吃飯內心掙扎：不要做太子仔 遭梁彥宗「放生」 掉低杯麵後悔莫及丨獨家

影視圈
更新時間：20:45 2026-04-21 HKT
發佈時間：20:45 2026-04-21 HKT

MIRROR成員王智德（Alton）與旅遊達人梁彥宗(Chris)主持節目《兩條友。族暴走》，與幕後團隊一行4人，在一個月時間走訪了馬來西亞、印尼及巴布亞新幾內亞，展開貼地體驗旅程。Alton坦言被嚇到：「即使做心理準備，亦不及到當地親眼見到、去經歷這些事。」他笑言心理準備亦不多，因梁彥宗並沒有分享太多旅行計劃：「他說當地人都這樣生活，並不會沒東西吃的，然後我放下了所有杯麵，到當地後非常後悔。」梁彥宗笑言Alton並沒有表達出來，因怕影響士氣，但見他越食越少才知道不妥。

Alton抱不安感出發

Alton笑言因有梁彥宗在，因此可抱住去遊玩的心情參與節目，亦第一次抱住不安感去出發前往一個未知的地方。他指過往最考驗自己的旅程，是到外地打工度假以及到韓國讀書時，是因為要在外地生活一段長時間，當時亦年少不懂得害怕，亦為他帶來了兩段難忘的體驗。

Alton不想表露軟弱

Alton與梁彥宗第一次合作，笑言一個鏡頭便在印尼的街頭吃飯，「當時有很多猜度，到底我要不要在他面前表露我的軟弱呢，為甚麼他們在垃圾車旁吃飯都視若無賭？我是否很難服侍？我不要做太子仔，我要和大家共同進退。」

Alton指四人共同進退最難忘

在梁彥宗帶領下走過三地，問Alton對此行有何感受？他指最慶幸是參與了這次行程，感謝梁彥宗相信他可以完成這個節目：「在經歷這個行程時發生了很多事、有不同的人和事、也有意外，再好的計劃都沒法排除的問題，但四個人可以共同進退，這個回憶是最難忘的。」梁彥宗的程途走得遠和多，隨著經驗遇到的困難變少，這次帶隊處理不同突發情況，自覺寶刀未老：「這次找藝人去一個旅程30人，亦不是甚麼舒適的行程，並不是每個人都喜歡這種旅程，但Alton也擁抱了這件事。」

梁彥宗讚Alton能擁抱不舒適旅程

談到對方會是好的旅伴嗎？Alton指與梁彥宗不同的個性有互補的作用：「我是J人，出發前我們去打預防針和吃飯，當時想到可能未出發，所以梁彥宗手上的資料仍在準備中。直到出發前一日，手上也沒有任何行程表，因為報旅行團也會有大概的表，他更反過來問我想要甚麼，都可以寫給我，其實他沒有想寫，就沒有強求他了！」梁彥宗自認是P人，笑言講太遠的計劃相信大家都不記得，Alton笑言經過今次旅程會學懂放下安全感，抱住更輕鬆的心態接住所有事情。

文：李文偉
圖：譚志光
Alton化妝：Yumi Cheung @yumicheung7
髮型：Frankie Ho @Hair Culture
造型：WANJANSCO温唯

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