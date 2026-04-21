Do姐直擊F1中國大獎賽 《The Do Show》獨家訪問法拉利靈魂人物Charles Leclerc 教「陸仔」講廣東話打招呼

殿堂級藝人兼金牌主持鄭裕玲（Do姐）獲邀飛到上海，直擊一級方程式賽車（F1）中國大獎賽現場，拍攝全新一集《The Do Show》，並獨家訪問 Scuderia Ferrari HP 車隊型男車手 Charles Leclerc，由賽道內傾到賽道外，全面感受F1的速度與張力，影片現已於其YouTube頻道正式上架。

Do姐教「陸仔」講廣東話打招呼

人稱「陸仔」的Charles Leclerc來自摩納哥，為現役F1車壇最受注目的名字之一。自2019年加盟Scuderia Ferrari HP後多次登上頒獎台，被車迷視為法拉利新一代靈魂人物。Do姐以《The Do Show》一貫貼地而具深度的對談方式，帶觀眾走近這位頂級車手，談談他的心得及經歷，了解他在賽車服以外、更真實、更有人味的一面，更教陸仔用廣東話同香港粉絲打招呼！

Do姐走進Shell技術中心

Do姐今次上海之行還有另一個重點行程，便是走入Shell Shanghai Technology Centre（Shell 上海技術中心）。在Shell的團隊帶領下，Do姐近距離參觀科研設施及實驗室，親身與燃油科學家拆解燃油背後的秘密，了解一滴燃油如何經過無數測試與研發，最終成為支撐高性能賽車的關鍵。全片以Do姐第一身體驗串連，結合F1現場的熱血氣氛、獨家車手訪問及科研幕後故事，帶觀眾一口氣走進賽車世界，從速度、科技到文化，全方位感受F1的魅力。