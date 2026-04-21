李家鼎哭了！心痛揭家醜月付最少5萬養李泳漢一家 炮轟大新抱搞是搞非：肚裏三把刀

李家鼎（鼎爺）前妻施明的喪禮將於4月22日於大圍寶福紀念館設靈，翌日大殮儀式結束後，靈柩隨即奉移富山火化場火化。李家鼎今日（21日）接受傳媒訪問，直指李泳漢未肯收手，連家人花牌都堅持不讓弟婦Anges名字出現，李家鼎目前只寄望前妻的喪禮可以安然進行︰「豪仔叫我到時跟住佢，唔好同佢（李泳漢）嘈，有咩就行開。因為我身體都唔好。」李家鼎還稱與李泳豪一家缺席解穢酒。

李家鼎一直供養大仔一家五口

李家鼎在訪問上掲開另一個真相，談到會否被剝奪與孫仔女見面機會，李家鼎忍不住坦承：「咁佢等餓死，因為佢全家都係我養。」原來李家鼎一直供養大仔一家五口：「都有七、八年，負擔好大，每月起碼俾5萬以上。」悲從中來李家鼎喊着說：「我而家好心痛，「點解會養個咁嘅仔，夜闌人靜時想起都會喊，我唔知佢點解變到咁，我同施明以前太縱佢。」

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李家鼎稱大仔已有高薪仍不斷苛索

早前曾有YouTuber「鬼姐」稱收到網民爆料，指李泳漢和李泳豪因為拉麵店的生意而不和：「有人又要威，不時指點江山般多多意見騷擾細佬管理業務，因為細佬老婆也幫手，拗撬便開始越積越多了。後來因為covid， 李家鼎嗰邊生意都下跌厲害，細孖呢邊這新食肆也結束了。大孖是靠鼎爺嗰邊出糧的，嗰時老竇生意月月蝕，唯有cut cost，大孖在鼎爺那邊被layoff，冇月費收了，加上細佬嗰邊又結業，有人便恨死了老竇細佬！細佬老婆只係個藉口（可能之前指點江山時被窒住窒住），根本在宣洩對父弟之怨恨。」李家鼎今次在訪問亦說：「佢（李泳漢和）喺度游來游去，做咗8、9個月就走咗，有叫佢搵嘢做，但佢做得啲咩！近年我畀佢掛名做我助手，我每月出糧5、6萬畀佢當家用。」李家鼎又稱即稱兒子已有高薪，但仍不斷苛索，連孫仔的學費、保險費等，都由李家鼎支付。

李家鼎炮轟大新抱Conny搞是搞非

李家鼎更炮轟大新抱Conny搞是搞非︰「呢個人，人無三尺高，肚裏三把刀。有今日都係佢搞是搞非，呷台灣妹醋。」鼎爺再哭着說因為大仔同新抱搞風搞雨，令他無法跟前妻好好道別︰「當年唔知邊個x街，話我收埋個女人唔返屋企，根本無咁嘅事。佢一直話隨緣隨緣（復合），隨到走咗，我一生人最愛只有一個女人，係佢。」李家鼎與施明離婚後仍然無微不至地照顧，除了生活費外，施明在九龍塘的物業由裝修費到另租地方的支出，都由李家鼎承擔。李家鼎亦再否認被李泳豪監控，連買餸都要經批准，李家鼎稱向來出入自如，常返電視城探細仔班兼父子飯聚：「豪仔付出好多，佢曾經搵到錢（教飄移、開麵店），佢畀晒落頭家到，係90%畀落去。」當日李泳漢結婚擺酒，李家鼎承擔婚宴費用，李泳豪亦負責出錢租車，甚至婚前已搬出九龍塘住所，把地方留給阿哥一家與母共住，無論哥哥性格如何橫蠻，李泳豪都退讓維護兄弟情，殊不知最後哥哥破壞自己的婚姻，令兄弟決裂。

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