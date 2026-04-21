朱敏瀚為《試真D》「搵命搏」 食豬眼煲仔飯牛胎盤事後肚痾 周嘉洛澄清爆肌非有心：不會因收視除衫

飲食旅遊節目《試真D》今日舉行記者會進行宣傳，監製梁志康攜同主持江美儀、周嘉洛、朱敏瀚及吳業坤出席。周嘉洛與朱敏瀚接受訪問時，透露在節目上爆肌身材意外曝光並非有心，嘉洛表示未會因為節目收視派福利：「不會除衫！我無心展露身材，開始運動只因為健康。」拍攝時因天氣炎熱而穿著背心與緊身上衣，但笑言：「最近大量衣物變得貼身，以前會穿寬闊剪裁，但目前主要以舒適的運動衫為主。」

周嘉洛爆朱敏瀚「搵命搏」

節目上周啟播後「沙蟲刺身」、「榴槤飯」等驚人創新料理曝光，周嘉洛卻披露原來好戲尚在後頭，由朱敏瀚為首的團隊主持，歎指：「難為他們之後搵命搏！」朱敏瀚透露後續試食菜色較為獵奇，內臟食材非常刁鑽：「我們去食豬眼煲仔飯！一打開煲蓋全部都是豬眼，我們更看製作過程，有生豬眼、豬牛內臟。」

朱敏瀚拍節目後戒食牛肉

朱敏瀚亦直言拍攝節目後讓他戒食牛肉，全因菜式選用一款奇異部位：「牛歡喜、牛鞭尚算小事，我們食過牛胎盤，餐廳老闆更指非常補身，因為牛胎兒仍尚在胎盤之中！當然不會生食，斬件後炒熟。」雖然食材部位奇特，但仍未令朱敏瀚作嘔，後來卻因生鮮而輕微不適：「最後我們去食潮汕生醃，便有些少肚痾。」幸好早已準備應急腸胃藥。