關穎戰衣僅遮重要部位陷走光邊緣 赴美參加Coachella奢華住宿盡顯富貴

台灣第一名媛關穎近日到美國加州，參加年度音樂盛事Coachella音樂節，更徹底放飛自我，今日（21日）在社交平台大方分享多張性感火辣的美照，性感程度令人乍舌，不少網驚嘆關穎完全不似三寶媽媽，身材弗到漏油。

關穎戰衣極盡性感

關穎在Coachella會場以標誌性的摩天輪為背景，拍下一系列震撼眼球的照片。關穎穿上銀灰色蛇紋設計的「戰袍」，上半身是掛頸式設計，正面「中門大開」，深V剪裁幾乎開到肚臍，大面積地展現其緊緻肌膚與美背，而且布料少得驚人，僅僅包覆重要部位，側身角度更是無比兇險，令人擔心關穎會一不小心就走光。而關穎下半身以迷你短裙設計，一雙長腿展露無遺。

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關穎奢華住宿曝光

關穎又在IG同時分享在當地入住的奢華別墅照片，從影片所見，該住所空間極為寬敞，擁有現代化的開放式廚房、簡約時尚的客廳，以及能飽覽戶外風光的落地大玻璃窗。戶外更設有大型私人游泳池和舒適的躺椅區，盡顯其千金名媛的富貴氣派。

關穎以金色連身短褲在泳池邊大擺甫士，展現悠閒一面。另一套造型中，關穎更換上飾有閃亮珠片的比堅尼上衣，搭配芥末黃色短褲，在陽光下閃閃發光，再次展示零贅肉的纖腰，以及健康的小麥膚色，火辣程度絲毫不減。

關穎父母家世顯赫

49歲的關穎家世顯赫，父親是日盛金控的前榮譽董事長蔡辰洋，母親蔡淑媛為國泰集團創辦人蔡萬春的掌上明珠。作為台灣最知名的名媛之一，關穎不僅活躍於時尚圈，亦曾參與多部影視作品演出。2013年關穎與香港CEO朱志威結婚，二人育有兩子一女，但關穎的身材和樣貌依然保持最佳狀態，保養極好。

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