Anson Lo 4.28亮相澳門「西太后」珠寶展 與品牌創意總監Andreas Kronthaler韓星Miyeon同場陣容鼎盛

英國殿堂級品牌 Vivienne Westwood 的「她和她的珠寶展」即將登陸澳門，MIRROR成員「教主」盧瀚霆（Anson Lo）昨晚在IG限時動態轉發消息，親證將出席4月28日舉行的盛大開幕典禮。除了Anson Lo 外，同場還有韓國人氣女團(G)I-DLE 主唱Miyeon (曹薇娟)，屆時，就連已故「西太后」Vivienne Westwood的老公兼品牌現任創意總監Andreas Kronthaler亦會親臨澳門現場，陣容鼎盛。

Anson Lo與Jennie「同一個品牌宇宙」

港韓兩地人氣偶像同場，粉絲們翹首以待，更有眼利神徒（粉絲暱稱）發現，Anson Lo 偶像 BLACKPINK Jennie 亦是該品牌的常客，早前於韓國頒獎禮及東京演唱會上，均佩戴Vivienne Westwood標誌性珍珠頸鏈亮相。今次，Anson Lo獲邀出席品牌活動，神徒都笑言Anson Lo與偶像Jennie身處「同一個品牌宇宙」，隔空追星成功。

Anson Lo澳門表演被瘋傳

另外，Anson Lo日前亦現身澳門參與《Music Unbounded Live Macau》演出。在場上又唱又跳的他，不料卻因一段舞台側拍片段在網上瘋傳，當日身穿闊衣闊褲的「教主」，在演唱《Money》期間，施展渾身解數舞技時，下身出現極其明顯且不尋常的晃動，令人想入非非，更引來全城網民熱烈討論。

Anson Lo在場上又唱又跳。

跳得投入時，下身出現極其明顯且不尋常的晃動，令人想入非非。