江美儀回應被斥打爛人飯碗「灰甲海鮮」風波 籲勿波及家屬 吳業坤被問「性交改運」尷尬澄清：係為愛情

江美儀、周嘉洛、朱敏瀚（朱仔）及吳業坤今日出席節目《試真D》宣傳活動，最近因爆肌成焦點的嘉洛被朱仔笑指機心重，因他將衫剪成背心，而一向有操肌的朱仔笑指自己不是練體能，係練「能睇」，至於江美儀就指朱仔和嘉洛負責上半身，而吳業坤則負責下半身，身為空手道運動員的坤哥更即場示範踢腿。之後三人又進行體能考驗，做引體上升及舉啞鈴，當中吳業坤表現非常辛苦，最後江美儀更瞓於三人背上，而三男則在下面做掌上壓。

江美儀吳業坤讚組合成功

江美儀與吳業坤（坤哥）受訪時，坤哥指開心可以跟江美儀和其他人一起去食美食，又指觀眾也覺得節目效果好出，與江美儀的上、下靶也是特別去營造，所以覺得與江美儀這組合是成功。

江美儀「灰甲海鮮」被網民批評

提到節目播出後，江美儀指食店中的海鮮賣相似「灰甲」而被網民批評，她坦言明白作為藝人是在風高浪尖的位置，大家可對她作出評論，但就不要涉及家人：「我本來都唔想留，但我覺得都要保護我媽媽，估唔到原來網上面都好多好理性嘅網民，希望件事快啲過。（冇嬲？）冇，只係覺得唔好咁樣。」她又坦言最初也怕節目推出後被人覺得打爛人飯碗，但之後發現網上平台例如小紅書有很多人覺得正，因為他們說真話，所以也很感謝他們，又指網民即晚已上傳了他們去過的餐廳名，笑言他們勤力過自己。」而坤哥也直言「一世人都未試過咁紅」，江美儀更指他生日後轉運，而坤哥就指感覺自己開始行運，自己也有看風水命理，也指會再行大運，江美儀即反問他是否有性交改運？坤哥即尷尬地說：「唔係為咗轉運嘅，係為愛情。」

吳業坤生日前夕車禍

至於是否已跟TVB續約，坤哥指未搞晒，提到若拍第二輯坤哥要先續約，他即表示已續了藝員合約，自己的經理人則是邵氏，至於音樂方面則仍在傾談中，問到是否會轉會？他則表示希望有更好的合作，又透露在港台頒獎禮中，會以TMG歌手身份出席，至於是否得獎多續約機會大？他表示可以做多啲歌就得。提到坤哥在早前36歲生日前夕遇車禍，他表示當時在的士上，5分鐘後就落車，雖然撞一撞，不過還好人沒事。

江美儀曾被欺負但不想再提

另外，提到梁思浩早前爆江美儀打電話給他指被欺負，江美儀指有時候遇到一些事情想找人呻，由於兩人認識很久，所以打給他：「有唔開心同有唔如意咪打去同佢傾，（邊個蝦你？）呢啲唔可以講，過咗去唔好提，呢個世界好多人蝦我。」