HYBE創辦人房時赫捲欺詐風波 涉非法獲利逾10億港元被警方提請拘捕令 宋旻浩現身法院出庭為「逃兵役」道歉

韓國天團防彈少年團（BTS）所屬母公司HYBE娛樂董事長房時赫，涉嫌於2019年向HYBE投資者隱瞞公司會進行首次公開招股（IPO）的計劃，誘使投資者將所持股份出售給與其有關聯、由私募基金設立的特殊目的公司（SPC）。

房時赫強調從未欺騙投資者

首爾警察廳金融犯罪調查組今日（21日）以涉嫌欺詐性不正當交易為由，提請拘捕房時赫。房時赫的特殊目的公司在HYBE上市後拋售所持股票，房時赫依據與私募基金事先簽訂的非公開協議，從中獲得轉讓差價30%的分成，由此取得1,900億韓圜（約10.1億港元）的非法收益。根據韓國《資本市場法》，若違反並獲利超過50億韓圜（約2,700萬港元），最高可處無期徒刑，或5年以上有期徒刑。韓國警方已自去年8月起向房時赫進行5次調查，並限制其出境，但房時赫則否認相關指控，強調從未欺騙投資者。據悉，美國駐韓大使館日前向南韓警方發送函件，以HYBE旗下男團防彈少年團（BTS）世界巡唱等為由，請求警方協助房時赫訪美事宜參加7月4日美國國慶活動。警方對此表示，將審查解除對房時赫出境限制措施是否適當，並依法依規處理。

宋旻浩面對鏡頭低頭道歉

另外，韓團WINNER成員宋旻浩陷入「逃兵役」風波，今日他現身法院出庭，宋旻浩面對鏡頭低頭道歉，檢方則求刑1年6個月。宋旻浩2024年底被爆料當兵期間經常請假，還打卡造假，還被韓媒《Dispatch》爆出服兵役期間的狂歡照。宋旻浩從2023年3月到2024年12月在首爾麻浦設施管理公團、麻浦居民便利設施擔任社會服務人員的替代役，但沒有正常上班，無故缺勤102天，上班時亦不時半躺着玩遊戲。檢方掌握宋旻浩的手機紀錄與GPS證據，可謂證據確鑿，不止他本人，連負責管理他的相關人員都被一併被起訴，遭質疑「明知卻放任」。他面對傳媒時表示：「作為公眾人物，卻未能展現應有的榜樣形象，對此深感羞愧與抱歉。回望自己的選擇，只剩下深深的後悔。目前正在積極接受治療，希望盡快恢復健康。如果未來有機會重新履行兵役義務，我一定會堅持到最後、認真完成。」