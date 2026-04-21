小S爆堅持搞日本之旅致痛失大S 哽咽自責 ：聽媽媽話就不會發生憾事

台灣藝人小S（徐熙娣）最近正式復工回歸主持《小姐不熙娣》，最新一集請來她的舊拍檔蔡康永，兩人一改過往嬉笑鬥嘴風格，卻進行了一場極其真摯的內心剖白。在節目中，小S首次打破沉默，公開談及姐姐大S（徐熙媛）離世後的崩潰情緒，她更將悲劇的源頭歸咎於自己，指這次日本家族之旅是由她發起，倘若當初聽從S媽的說話或許就不會發生。

小S靠酒精麻痺自己

節目中，蔡康永問到小S 自大S離世後內心的感受，小S坦言：「其實很多都是空白的」，大部份時間都不知道自己在幹什麼，只能靠酒精麻痺自己，更會經常與S媽對飲聊天，藉此來消化那份無法言說的思念之情。她更透露，有時酒後情緒崩潰，會大哭大鬧嚇到女兒，所以只能壓抑住情緒勉強撐下去。

S媽曾多次反對日本旅行

小S 又指那趟日本家族旅行是由她主動策劃，向來怕累不愛遠行的大S亦罕見堅持要去，當時S媽曾以過年期間旅費高昂，而多次反對這次旅行，但小S仍極力說服S媽，認為：「這是難得的機會，要製造回憶。」對於大S的離世，小S歸咎於自己，並哽咽自責表示：「每次懷念姊姊，就會覺得當初如果聽媽媽的話不去，是不是就不會發生憾事？」即使S媽事後不斷安慰她：「千萬不能有這種想法」，但小S的內心仍然充滿自責。

作為小S多年好友的蔡康永亦感性分享，他透露接獲噩耗時，他腦中唯一的擔憂就是：「徐熙娣怎麼辦？徐熙娣完蛋了。」直到，看見小S在金鐘獎舞台上，蔡康永才真正鬆了一口氣，確信那個熟悉的小S正慢慢找回自我：「看見小S依然有帶給觀眾歡笑的本能，我就放心了。」