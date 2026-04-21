盧冠廷奪「金針獎」同太太食雪條慶祝：亂世中仍能笑已幸福 最難忘《憑着愛》創作煎熬 已研發AI學不到的音樂系統

「第47屆十大中文金曲」頒獎典禮今日公布本年度「金針獎」得主，並將於本星期五（24日）在東九文化中心劇院舉行的頒獎音樂會上正式頒發獎項。

盧冠廷明白辛苦做出來的東西才會珍惜

今日大會在李志剛和崔潔彤主持的節目中公布「金針獎」得主盧冠廷，助理廣播處長（電台及節目策劃）葉冠霖向盧冠廷送上書法卷軸致賀，盧冠廷從1983年推出手帳專輯《天鳥》歷年來推出多首膾炙人口的好歌，包括，《陪着你走》、《但願人長久》等，打從1985年開始為電影創作音樂，《賭神》、《喋血雙紅》及《秋天的童話》至今他已為超過140部電影配樂，他但製作了多首電影主題曲，為樂壇及電影貢獻良多。盧冠廷指出，創作生涯中的一曲《憑着愛》令他最難忘，因為絞盡腦汁也想不出怎樣繼續創作下去，所以他很感激當年的電影策劃人盧堅對這首電影歌曲高要求的堅持：「真是幾經辛苦才能創作出這首歌，讓我感受到一定要很辛苦做出來的東西才會珍惜。」

盧冠廷《天鳥》「啊哈！」夢魘

而爆紅的一曲《天鳥》中的「啊哈！」二字，卻令他感到恐懼。因為當年盧冠廷走到街上，對面街便有人對他高呼「啊哈！」；當他上到酒樓，又有很多人對着他「啊哈！」他說：「當時真的想找地方躲藏，但這首歌有一半人鍾意，也有一半人不悅。」所以他表明，歌曲的新版本不會聽到「啊哈！」二字，但在某地方也會再次加入「啊哈！」他直言：「要做好作品，一定要忠於自己。」

盧冠廷感謝太太與岳父母

李志剛問他有甚麼說話對在場的太太唐書琛說？盧冠廷表示，當年太太的爸媽很害怕自己的女兒嫁給一個酒廊歌手，最終因當時的未來外父對外母說：「可能我們看不到女兒看到的事。」盧冠廷補充說：「雖然外父外母已不在世，這幾十年我成功照顧到他們的女兒，我很開心。」他更對樂迷說：「我要跟大家一起永不放棄，一起學習和一起進步。」問他將會怎樣與太太慶祝這次獲獎？盧冠廷笑指，請她吃雪條。唐書琛即說：「因為我鍾意吃雪糕，但太肥了他不准我吃，所以吃雪條當作獎勵！」盧冠廷滿足說：「其實與太太在家中撐枱腳，互相微笑已經很滿足，因為不是太多人仍能在這亂世中可以笑出來，所以我們已經是非常幸運。」

盧冠廷不覺獎項來得遲

受訪時盧冠廷表示，完全沒有想到獲得這個獎，因為自己做完音樂不是為了拿獎項，但這次獲得「金針獎」對他是一個肯定。當初他決定做音樂，是作為自己的人生目標，幾十年來做音樂對他來說是一個沒有做錯的選擇。問他會否覺得這個肯定來得遲？盧冠廷表示，沒有來得遲的感覺，來到這地步才是自己的完整故事：「這幾十年創作了很多經典作品出來，現在才有機會在內地演出，一個完整的故事要等這麼久，不可以半途出來，所以我覺得很開心。雖然不知道最終結果是怎樣，但是行了這麼多年，現在是非常好的結果，真的一點也不遲。」

盧冠廷全部歌曲都是寶貝

問到多年來的創作中，最愛的一首歌曲是那首？盧冠廷指因為全部歌曲都是自己創作，就等於自己生出來，所以全部都是自己的最愛，不可以選一首或兩首，否則其他的歌曲會小器。

盧冠廷獨創AI學不到音樂系統

此外，問到早前他曾透露正在製作的音樂創作系統的進展如何？盧冠廷透露已經製作完成，隨時可以拿出來，所以任何大學、任何公司或任何專業人士，也可以找他，他會公開說給大家知道是怎樣的一件事：「我覺得這是人類寶貴的學問，現在全世界的東西也被AI學習了，已經不值錢，但我這個系統AI還未有學習，要我教它才可，但我教不教，怎樣去不教，這便要研究院與我一起研究，這音樂系統製作出來是AI學習不到的，令全人類也可以受益。」

