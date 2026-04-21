陳瀅孖蔡潔《Pillow Talk》開騷倒數 綵排前食物中毒：差啲去唔到！

兩大女神陳瀅、蔡潔早前宣布4月25日搞搞新意思、攜手參與限定現場演出《Pillow Talk》，不經不覺還有數天便會現身澳門銀河G Box，為大家盡show連日苦練出來的成果。日前她們到Band房綵排，陳瀅說：「此刻心情有點複雜、緊張、興奮和期待，真係感覺到個騷嚟喇，但又好似想再有多啲時間俾我排就更好！」

蔡潔在歐洲期間不斷練習

蔡潔表示很早前便計劃在4月初要去瑞士，及後知道要做《Pillow Talk》，「當知道呢個消息時心情都好忐忑，應該點處理呢？搞唔搞掂呢？好在所有嘢都處理好，先可以安心去呢個trip。咁但係因為我都好掛住我嘅另一半即係阿瀅，少咗時間喺show前同佢相處，但我都唔擔心我哋嘅默契，同埋喺歐洲嘅時候都係不斷練習，即係一邊做其他工作，一邊不停練歌記歌詞，諗show嘅細節。依家差唔多仲有幾日就開show，可以用咁特別嘅方式同支持我哋嘅fans見面，真係好期待。」

蔡潔第一次正式夾live Band綵排

陳瀅分享說去綵排前食物中毒，「因食物中毒差啲去唔到綵排，但一去到band 房，可能有live band 係現場影響，好快就即刻投入，有番少少精神咁練歌，我自己都好期待25號晚個show。」蔡潔很滿足說這是她人生中第一次正式夾live Band綵排，「今次隊band係上次我做山聰音樂會同一隊，嗰次大家認識咗，今日再見返呢隊band，同佢哋再夾歌都真係好開心，我知道佢哋都有同其他藝人同事做過show，所以都好放心，喺綵排室同阿瀅一齊夾band jam歌，感覺又唔同之前唱K，希望到時大家會滿意我哋嘅演出。」