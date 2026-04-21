D4vd涉殺14歲少女碎屍藏電動車 被控一級謀殺預謀埋伏猥褻兒童多項罪 或面臨終身監禁甚至死刑

美國饒舌歌手D4vd（David Anthony Burke）名下電動車，去年被發現一具遭肢解的女屍，他因涉嫌殺害一名14歲少女，上周因謀殺被捕。洛杉磯地方檢察官Nathan Hochman於周一早上召開記者會，正式宣布對其提出謀殺及多項控罪，包括對14歲以下人士作出持續性猥褻行為，以及損毀人體遺骸。

檢察官斥為財務利益犯罪

死者Celeste Rivas Hernandez於去年9月被發現，遺體藏於一輛登記在D4vd名下、在洛杉磯被扣押的電動車內，狀況極為恐怖。檢察官指當Celeste威脅要揭發與D4vd之間的不當關係時，D4vd邀請她前往其荷里活山住所，繼而以利器將其殺害並碎屍，目的是保住自己的演藝事業。檢察官指：「這宗謀殺是為利益而犯下，D4vd是為了維護其極為豐厚的音樂事業收入。」當局指Celeste於2024年、13歲時被家人報告失蹤，她去世時14歲。

律師將大力捍衛D4vd清白

周一下午，21歲的D4vd在洛杉磯高等法院出庭，坐於玻璃隔板後方應訊，由辯護律師Marilyn Bednarski陪同。他就所有控罪均表示不認罪，法院裁定不得保釋候審，並定於本周四再次出庭。其控罪包括「預謀埋伏」、「為財務利益犯罪」及「謀殺案件證人」，令D4vd或面臨終身監禁甚至死刑。D4vd上周四被捕後不獲保釋，當時其律師表示：「將大力捍D4vd清白。」