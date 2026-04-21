陳永業刪文兼轉私人帳號引爆公關災難 網民為賈曉晨討公道 DJ朱薰發文暗寸：仲有冇？

金像獎2026丨第44屆香港電影金像獎已於周日晚（2026年4月19日星期日）在香港文化中心大劇院完滿落幕。資深DJ陳永業介介紹MIRROR其中三位成員姜濤與正、副隊長楊樂文（Lokman）和江𤒹生（AK）出場時，竟然將江𤒹（音：業）生讀錯成江𤒹（音：畢）生，事後他只以「少少沙石」來形容事後，結果被網民圍剿後，陳永業才向江𤒹生道歉。

DJ朱薰發文暗寸陳永業

同樣是DJ出身的朱薰昨晚（20日）在Threads發文暗寸陳永業，她說：「吳卓義、許廷堅、周國腎、江畢生，仲有冇？」結果有不少曾被讀錯名的「苦主」現身，GinLee李幸倪留言：「李幸兒。」華納高層亦說：「Gordon Folders、MC張天斌。」還有人說：「點少得楊千嬋？」、「林奕框」、「阿Cloud變咗阿呀Could。」、「陳卓腎。」

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陳永業將IG帳號設定為不公開

不過仍然有人唔賣帳，繼續狙擊陳永業，先發現他將「少少沙石」的原po刪除，接着再將IG帳號設定為不公開，有人說：「讀錯人名嘅陳永業，比起唔尊重江𤒹生，我覺得佢係唔專重自己嘅工作/專業多啲。對於唔專業嘅人，即使個名唔難讀，佢都係會搞錯其他嘢，例如佢報漏咗賈曉晨，人哋個名根本一啲都唔難讀。」、「感受唔到你嘅歉意，淨係覺得你免公關災難先delete咗個post！」、「少少沙石啫唔駛道歉喎，你都唔覺得自己有錯，唔好搞到好似鏡粉逼你就範啦。」還有網民直指：「仲有賈曉晨小姐嗰一部分，相信同樣需要被重視。Btw 其實無人逼你道歉，唔需要作小人行徑只提及其中一位受影響人士。」

「苦主」GinLee李幸倪高調現身

GinLee李幸倪的留言瞬間得到一萬個好，有不少網民笑言：「feel到你被誤會咗好多次。」、「由你講出嚟最公道。」、「咁真係李幸兒。」、「陳海琪喺電台播歌次次都將Gin Lee個名講成李幸兒。」、「幸運兒 肯定就是你」。原來GinLee李幸倪之所以留言，因為在2023年舉行的《CASH金帆音樂獎》記者會上，當時仍是《中年好聲音2》評判之一的伍仲衡宣布部分名單時出現不少次的口誤：「最佳歌詞五強《S2赫茲》，作詞林夕，KOLOR S2，嘩！呢個我真係好難讀，52啊？《52赫茲》，52嚟㗎？我睇咗做S添，sorry。」結果伍仲衡嘗試了3次才把這首歌的正確名稱讀出來。後來伍仲衡更把GinLee李幸倪讀成李杏兒、岑寧兒讀成沈寧兒，Zarahn也讀成Zara。

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